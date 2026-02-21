Orgullo neuquino: médicos de la salud pública realizaron con éxito una compleja cirugía

La intervención se realizó este jueves en un hospital de Neuquén. Las autoridades destacaron la labor del equipo profesional interviniente.

El Hospital de Plottier protagonizó un hito en la salud pública.

Un centro de salud de la provincia de Neuquén se convirtió en el escenario de un hito en la salud pública , luego de que su s profesionales realizaran exitosamente una compleja cirugía . La intervención sucedió este jueves 19 en un paciente oriundo de la cordillera.

El procedimiento de reconstrucción facial fue realizado en el Hospital Alberto Herrera de Plottier y representó un importante avance médico que marcó un nuevo paso en la capacidad resolutiva del sistema local.

La operación fue aplicada a un hombre oriundo de la localidad de Junín de los Andes . El paciente presentaba un severo cuadro de trauma con fractura tipo Le Fort III bilateral y fractura mandibular.

Las dos lesiones son consideradas de extrema complejidad quirúrgica, lo que resalta la importancia del resultado positivo del trabajo médico.

Un gran trabajo en equipo

La operación se extendió durante aproximadamente cinco horas y fue posible gracias a una intensa planificación previa y el trabajo coordinado de un equipo multidisciplinario. El abordaje permitió resolver el caso en Plottier sin necesidad de trasladar al paciente a centros de mayor complejidad fuera de la ciudad.

El equipo quirúrgico estuvo integrado por los cirujanos bucomaxilofaciales Aníbal Andrés Ali, Diego Raviola y Milko Laiolo, junto al médico residente Diego Salinas. La anestesia estuvo a cargo de la doctora Clara Carolina Sartini, mientras que la instrumentación quirúrgica fue realizada por la licenciada Ana Dolores Fuentes.

Además, participaron los enfermeros Cristian Roberto Gálvez Muñoz y Diego Humberto Armando Paine, quienes acompañaron todo el procedimiento.

Una cirugía clave

La intervención realizada es una cirugía de alta complejidad, necesaria cuando una persona sufre un traumatismo grave que afecta gran parte del rostro. Este tipo de lesiones suele producirse por impactos de intensidad y compromete huesos fundamentales de la cara, como los pómulos, el maxilar superior, la zona de los ojos y la mandíbula.

Además del daño visible, puede afectar funciones básicas como respirar, hablar, alimentarse o ver.

Durante la operación, los especialistas debieron reacomodar y fijar los huesos faciales utilizando técnicas quirúrgicas específicas para devolver estabilidad al rostro y permitir la recuperación funcional del paciente. Más allá del aspecto estético, el objetivo principal es que la persona pueda volver a llevar a cabo sus actividades cotidianas sin secuelas.

Desde el hospital destacaron que este tipo de intervenciones reafirma el crecimiento del centro de salud y su capacidad para abordar casos de trauma facial severo, fortaleciendo la atención especializada dentro del sistema público.

La cirugía representa un hito para la salud de Plottier, ya que demuestra que procedimientos de alta exigencia técnica pueden resolverse a nivel local, mejorando el acceso a tratamientos complejos y evitando derivaciones que muchas veces implican mayores tiempos y riesgos para los pacientes.