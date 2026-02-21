Le dieron la domiciliaria a la mujer que participó del crimen del empleado municipal Javier Charpentier

Se trata de la mujer a la que se absolvió como instigadora días atrás, aunque los jueces consideraron probada su participación en el crimen del municipal.

Suyai Contreras, la mujer recientemente absuelta como instigadora del crimen del municipal Javier Charpentier, fue beneficiada con una prisión domiciliaria. Qué se sabe.

Cabe recordar que el pasado lunes 9 de febrero, el tribunal de juicio comunicó su veredicto luego de varios días de deliberación y, contrario a lo esperado, no fueron buenas noticias para la familia Charpentier. El presidente del tribunal, el magistrado Juan Pablo Balderrama , fue el encargado de leer la sentencia y aunque consideró acreditados todos los hechos que vinculan a Contreras con el homicidio de Charpentier, no coincidió con el rol que le endilgó la acusación.

Fue así que Balderrama y la jueza Carolina González resolvieron por mayoría absolver a la imputada . El primero detalló en su alocución la prueba que demuestra la vinculación de la mujer con el crimen; que incluyen escuchas de conversaciones con Matíaz Díaz y Alberto Pérez -ya condenados por el homicidio-, prueba de que la imputada analizó los movimientos de la víctima en días previos al hecho y evidencia que demuestra que Contreras contaba con ciertos recursos que puso a disposición de los dos hombres para llevar adelante el asesinato del municipal Javier Charpentier. “La señora Suyai Contreras era quien, de alguna manera, administraba o controlaba las armas”, sostuvo Balderrama.

La detenida Suyai Contreras, de 31 años, ofreció cumplir prisión domiciliaria en Zapala pero el juez rechazó esa posibilidad.

No obstante esto, los dos magistrados coincidieron que "la participación que se demostró en juicio por parte de Suyai Contreras excede a la acusación por instigación". "Esta prueba que se produjo determina una situación distinta a la que es objeto de acusación”, resumió ante las partes y el público presente.

Balderrama explicó además que el deber de los jueces es resolver en base a los pedidos de las partes y por ello se estarían saliendo de su función si declararan la responsabilidad atribuyendo a Contreras un rol que no fue requerido por ninguna de las partes. Por ello, resolvieron absolver a la mujer. Tampoco se dio por probada la instigación del tiroteo contra Axel Charpentier en 2025.

En domiciliaria pero vigilada

A la luz de esa absolución, Cutral Co Al Instante confirmó que se realizó una nueva audiencia para discutir la modificación de la medida cautelar que pesaba sobre Contreras y, esta vez, el defensor Sebastián Perazzoli recibió el apoyo de un magistrado a su pedido de morigeración.

Cabe recordar que la mujer se encontraba cumpliendo prisión preventiva en la U16, el penal de mujeres ubicado en la capital neuquina, tras ser acusada por amenazas de muerte contra la fiscal Mayra Febrer. Sin embargo, previo a esa acusación, había estado en prisión domiciliaria, atento a que tiene hijos pequeños a su cargo.

En los últimos días, la absolución en la causa que la tenía como instigadora del crimen de Javier Charpentier parece haber inclinado la balanza a su favor y fue trasladada a un domicilio cuya ubicación se desconoce, pero no se encontraría dentro de Cutral Co ni Plaza Huincul. Además, se habría ordenado una consigna permanente para vigilar su cumplimiento de la medida.

Contreras está aún siendo procesada por la justicia provincial por microtráfico y por las amenazas contra Febrer.