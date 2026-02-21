Reforma laboral: la senadora Julieta Corroza se anticipó al retiro del artículo 44

Tras el respaldo del gobernador Rolando Figueroa, la senadora neuquina logró marcar agenda en el Congreso. Por qué la provincia se convirtió en un caso excepcional

La senadora neuquina Julieta Corroza durante el debate de la reforma laboral

El tiempo parece haberle dado rápidamente la razón a la senadora neuquina Julieta Corroza , quien se abstuvo de acompañar el artículo 44 de la reforma laboral que le ponía límites a las licencias médicas. De hecho, el oficialismo nacional (impulsor de esa reforma a la que llama modernización) decidió retirar ese artículo.

Corroza, senadora por La Neuquinidad , apoyó el proyecto en general, pero rechazó los títulos (capítulos) que afectaban derechos de los trabajadores . Se anticipó al devenir de los acontecimientos y fijó su postura. Se trató de una decisión que, este miércoles, fue considerada “atinada” por el gobernador Rolando Figueroa.

Tras destacar que la senadora se abstuvo de todo el capítulo 1, el gobernador señaló: “Recordemos que el capítulo 1 tocaba especialmente las horas, por otro lado, también las formas de pago e incluía el artículo 44 del régimen de licencias”.

Julieta Corroza (2)

Si bien consideró necesario modernizar normas que tienen cincuenta años, el gobernador destacó que no se deben afectar derechos laborales. “La modernización se trabaja de distintas formas y Neuquén siempre ha ido a la vanguardia en todo esto”, aseveró.

Neuquén, un caso excepcional en Argentina

También el miércoles, la consultora Politikon Chaco difundió un estudio según el cual Neuquén es la única provincia que generó la apertura de empresas, desde finales de 2023 a la fecha.

El período remite al inicio de la gestión de Figueroa, quien implementó políticas para favorecer la radicación de industrias, generar puestos de trabajo (Neuquén es pionera en ello) y garantizar el acceso de neuquinos y neuquinas a esos puestos.

Rolando Figueroa y Julieta Corroza El gobernador Rolando Figueroa junto a la senadora electa por Neuquén y exministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza.

Según dicho informe, durante los primeros dos años de la presidencia de Javier Milei, la Argentina experimentó la pérdida de 21.339 empresas privadas empleadoras, una reducción del 3,9% en el universo de compañías formales con personal registrado.

Destacó, asimismo, que de las 24 jurisdicciones relevadas, solo Neuquén mostró un incremento neto de empresas, con un crecimiento del 1,8% y 159 firmas adicionales. El resto del país evidenció caídas de diversa magnitud.