Fiesta de la Manzana: del piluso a la remera, cuánto hay que gastar para vestirse de Lali, Cazzu o Damas Gratis

Los puestos instalados en los accesos del predio mantienen el movimiento con todo el merchandising de los músicos que se subirán al escenario principal.

En la previa del show de Damas Gratis , que cerrará la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Manzana , y a la espera de los recitales de Lali y Cazzu , los puestos de merchandising ya se instalaron en los accesos al predio y comenzaron a marcar tendencia entre los fanáticos.

Sobre el ingreso por calle Tronador, los feriantes ofrecen productos con precios que varían según el artista y el tipo de prenda. Los pilusos de doble costura se consiguen desde los 15 mil pesos, mientras que las remeras estampadas oscilan entre los 20 mil y 30 mil pesos.

“Variamos según el cantante. Ayer trajimos de YSY A, hoy de Damas Gratis y mañana de Lali y Cazzu”, contó Priscila, una de las vendedoras apostadas en el ingreso principal.

VENTA AMBULANTE FNM 3

La joven explicó que junto a su madre recorren distintos puntos del país para vender merchandising en festivales y recitales masivos. “Las ventas vienen bien. Nosotros viajamos a todos lados. También estuvimos en la Fiesta de la Confluencia”, señaló.

Las vendedoras ambulantes acaban de llegar desde Mendoza y, tras su paso por Roca, continuarán viaje hacia Buenos Aires, donde analizarán qué artistas convocan mayor demanda para definir su próxima producción.

VENTA AMBULANTE FNM 4

“Hoy el que más vende es Damas Gratis. Mañana Lali y Cazzu, las dos son tremendas”, aseguró Priscila sobre las expectativas para el cierre del fin de semana.

En la antesala del recital, los puestos ya anticipan el clima que se vivirá en el predio con fanáticos que buscan llevarse un recuerdo y vendedores que apuestan a los nombres fuertes de la grilla para impulsar sus ventas.