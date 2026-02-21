Desdoblamiento y pulseada de poder en Neuquén

Aunque la batalla por la presidencia de la nación parece muy lejana aún, en Neuquén la cuenta regresiva ya empezó . Si se repite la lógica que domina la política provincial desde hace años, en apenas doce meses los neuquinos estarán nuevamente dentro de un cuarto oscuro para elegir gobernador e intendentes, bastante antes que la discusión política nacional.

Las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) fueron establecidas en 2009 para la selección de candidatos a los cargos electivos del nivel nacional (Ley 26.571) y se utilizaron por primera en las elecciones de 2011. Por ello, desde entonces la elección presidencial argentina se rige por un cronograma fijado por ley y con fechas inamovibles: Las PASO deben realizarse el segundo domingo de agosto del año electoral, mientras que la elección general debe hacerse el cuarto domingo de octubre.

En cambio, las provincias conservan autonomía para decidir si establecen PASO provinciales o en su defecto cuándo votan. En la Provincia del Neuquén no se han establecido elecciones PASO , por lo que esa atribución recae en el Poder Ejecutivo, que convoca a elecciones mediante decreto y establece el día exacto de votación.

Ese diseño institucional permite algo que en la práctica se volvió una herramienta política a favor del oficialismo de turno: el desdoblamiento electoral.

Neuquén ha optado sistemáticamente por separar su elección de la nacional, con la intención de evitar que la discusión local quede absorbida por la polarización federal. El objetivo es provincializar el debate, centrar la campaña en la gestión, y en la discusión de la defensa de los recursos de Vaca Muerta, el federalismo, y reducir el impacto del arrastre de candidaturas presidenciales.

Basta con observar lo sucedido el 16 de abril de 2023, varios meses antes de que la Argentina ingresara en la carrera presidencial, los neuquinos ya habían elegido a Rolando Figueroa como gobernador y a Mariano Gaido al frente de la capital. Aquella elección marcó, además, el final de la larga hegemonía del Movimiento Popular Neuquino y abrió una nueva etapa política bajo el concepto de “Neuquinidad”.

Hoy, de cara a 2027, todo indica que la lógica del desdoblamiento no solo se mantendrá, sino que podría profundizarse. En ámbitos políticos provinciales comienza a mencionarse la posibilidad de un calendario aún más temprano, en el mes de febrero.

Estrategias en marcha

Por ello, a tan poca distancia del próximo turno electoral, las fuerzas políticas comienzan a acelerar la implementación de sus respectivas estrategias. El oficialismo provincial ha terminado de encolumnar a buena parte de la dirigencia histórica del MPN, sumando incluso a Osvaldo Llancafilo en una Secretaría de Vinculación Institucional diseñada a la medida del rol político asignado al exdiputado nacional. En esa misma línea se realizó un mitín con medio centenar de exintendentes emepenistas, un gesto explícito de alineamiento detrás del proyecto de la neuquinidad.

En paralelo, desde la gestión se buscará exhibir obras, indicadores y resultados con una lógica de fuerte presencia territorial, con la intención de persuadir al electorado de que un “Estado presente” puede ser también un Estado eficiente cuando la administración es ordenada.

Del otro lado del tablero, el peronismo se encamina a elecciones internas con la intención de reordenar su estructura y reconstruir competitividad después de la debacle del 2023 y el fracaso de las legislativas del 2025, aunque hacia adentro del propio espacio no abundan las expectativas de una recuperación o de una renovación de figuras.

En ese contexto, quien aparece con voluntad real de disputar el lugar opositor en Neuquén es La Libertad Avanza, apalancada en la buena imagen que el presidente Javier Milei mantiene en la provincia. El espacio buscará traducir ese respaldo en volumen electoral, tanto a nivel provincial como municipal, con especial énfasis en la capital neuquina, distrito al que le fue muy bien en las elecciones legislativas hace pocos meses.

En paralelo, la baja de la inflación y la estabilidad macroeconómica serán el principal caballito de batalla de este sector. Sin embargo, de aquí a los comicios se abre una incógnita que puede resultar determinante: los signos de estancamiento económico. Si esa situación logra revertirse en los próximos meses, La Libertad Avanza podría consolidarse como una fuerza difícil de derrotar; si, por el contrario, la desaceleración se profundiza, se abrirá una ventana de oportunidad para la Neuquinidad, que intentará posicionarse como garante del desarrollo y el empleo a través de la obra pública y de un Estado activo que se involucra en la economía.

El choque de fuerzas

Otra incógnita central será cómo la Neuquinidad y La Libertad Avanza disputarán discursivamente el voto entre sí. La política no es para tibios: propagandas, carpetazos y misiles verbales son moneda corriente cuando se busca el control de los ejecutivos.

En términos ideológicos, la Neuquinidad y La Libertad Avanza en Neuquén no parecen exhibir diferencias sustantivas. De hecho, la principal referente de LLA en la provincia, Nadia Márquez, fue una pieza clave en la llegada de Rolando Figueroa a la gobernación. Ya instalado en el poder, Figueroa se ocupó de sostener una relación fluida con la Casa Rosada: desde el apoyo a la Ley de Bases y al Pacto de Mayo al inicio del gobierno de Milei, hasta el acompañamiento reciente de las legisladoras provinciales a distintos proyectos impulsados por el Ejecutivo nacional, como la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad. En ambos casos, hubo críticas y matices en puntos específicos, pero el respaldo político fue explícito.

Queda por verse cuánto del espíritu rebelde que se expresó en 2023 seguirá vigente: si habrá todavía margen para animarse al cambio o para destronar oficialismos, y cuánto pesará la evaluación ciudadana sobre la calidad y la transparencia de las gestiones. También estará en juego la eficacia de los discursos que logren interpelar al electorado, combinando todas estas variables.

La democracia, con toda su complejidad, presentará en menos de un año un nuevo capítulo que permitirá a los neuquinos decidir sobre su futuro, pero también definir su propia identidad en una sociedad muy dinámica y cambiante.

Después de todo, como decía Alexis de Tocqueville: “La democracia no da al pueblo el gobierno más hábil, sino el que mejor lo representa.”