¿Cómo logró el gobierno de Rolando Figueroa reducir en un tercio la deuda de la provincia?

La secretaria de Hacienda explicó las medidas que se tomaron y qué herramientas financieras se prevén implementar a futuro. Los vencimientos que vienen y las proyecciones hacia un escenario de desendeudamiento.

El gobierno de Rolando Figueroa redujo la deuda pública de la provincia de Neuquén en un tercio, pasando de más de 1.200 millones de dólares a unos 800 en un lapso de dos años.

En su momento, desde el Ejecutivo se explicó que esto fue el resultado de una mejor administración de los recursos y un reordenamiento de la administración del Estado, pero también se tomaron medidas técnicas que contribuyeron a transitar ese sendero de desendeudamiento.

En diálogo con LMN , la secretaria de Hacienda y Finanzas de la provincia, Carola Pogliano , precisó que el Ejecutivo logró un superávit financiero, recortando el gasto público en mil millones de dólares.

Ese mecanismo de ahorro, que se iba a gastos corrientes, se repitió en 2024 y el año pasado, y se reasignó al pago de compromisos de deuda, junto al financiamiento de obra pública.

“No fue tanto la explosión de ingresos lo que nos ayudó a tener fondos para cancelar la deuda, sino la importancia del recorte de los gastos que nosotros considerábamos que no eran necesarios”, indicó Pogliano.

Dijo que esto posibilitó compensar lo que ocurrió en el primer semestre del 2025, de bajos ingresos por regalías, a partir del precio del barril de petróleo y del tipo de cambio.

Señaló que, luego, el segundo semestre fue bastante mejor, por una corrección de precios que permitió bajar el stock de deuda, con la plata que antes se usaba para cancelar gastos corrientes.

Ministerio de obras y servicios publicos - Hacienda Economia 01.jpg Claudio Espinoza

Sin emisión

Pogliano destacó que tampoco se emitió deuda nueva para pagar, sino que, en ese aspecto, solamente se firmaron acuerdos con organismos internacionales con desembolsos plurianuales destinados a infraestructura.

Indicó que otro punto a favor que tiene Neuquén es la calificación. “Más allá de que Legislatura aprobó la autorización del crédito, esto se manda a Nación para que lo vean. Y ellos observan lo del equilibrio fiscal, es decir la solvencia que tiene la provincia para pagar sus deudas”, dijo con relación a que uno de los ratios que se utiliza es el stock de deuda sobre ingresos totales del ejercicio. Y que ese resultado al cierre del año pasado fue del veinte por ciento, mientras que cuando había asumido esta gestión estaba en el 83%.

“Todo esto, junto con los dos años consecutivos de superávit nos habilitó a que las calificadoras internacionales nos mejoraran las notas y que nos sea más fácil cualquier trámite ante Nación. Antes, quedaba bastante claro que se estaban financiando gastos corrientes y ahora lo que estamos tomando es para financiar obras de capital por montos chicos”, advirtió la funcionaria provincial.

Los vencimientos

Los fuertes vencimientos de deuda el gobierno provincial los tuvo en 2024, el año pasado y los tendrá en este 2026, producto de lo que se emitió durante la gestión anterior entre el 2021 y el 2023.

¿Cuánto se deberá pagar este año? unos 300 millones de dólares entre capital e intereses. En enero se cancelaron U$S 26 millones, mientras que en abril habrá un vencimiento fuerte entre letras del tesoro (otros 26 millones) y títulos internacionales (70 millones). Otra cancelación fuerte se hará en octubre, mientras que el resto de los meses los pagos girarán en torno a los 10 y 13 millones de dólares.

Ya en el 2027, y según los números que maneja la Secretaría de Hacienda, la provincia de Neuquén deberá afrontar vencimientos por unos 150 millones de dólares, en el 2028 y 2029 esos compromisos bajarán a entre 120 y 130 millones por ejercicio, con un escenario de virtual desendeudamiento hacia 2030.

Todo esto a partir de que los compromisos financieros de ahí en adelante serán con vencimientos a pagar con plazos de entre 12 y 14 años, que son los créditos hoy autorizados por la Legislatura (que necesitan el aval de la Nación) y con los que el gobierno provincial aún no decidió si saldrá al mercado.

Carola Pogliano - secretaria de Hacienda y Finanzas de la provincia Carola Pogliano, secretaria de Hacienda de Neuquén.

Ingresos y capacidad de pago

La otra mirada respecto a la situación financiera de Neuquén está puesta en los ingresos, fundamentalmente en lo que surge de la percepción de regalías hidrocarburíferas. Lo que se espera es una “explosión” de la actividad el año que viene, y que eso se traduzca en recursos, no solo por las mencionadas regalías sino también por los que aportará la otra fuente importante de ingresos, que es la recaudación de impuestos locales, también impulsada por la actividad petrolera. De hecho, la mitad de lo que se recauda por Ingresos Brutos surge de ahí.

Los ingresos también se vinculan con la capacidad de pago de la provincia. “Algunos nos critican de que mucha de nuestra deuda está en dólares. Y nosotros aclaramos que si bien los ingresos se reciben en pesos, el 70% está atado al dólar”, señaló Pogliaro.

¿Qué significa esto? la titular de la secretaría de Hacienda explicó que en un hipotético escenario de disparada del dólar los ingresos no van a quedar pisados, sino que acompañarán esa suba.

“Por esos siempre aclaramos que, endeudarnos en dólares, a diferencia de otras provincias, no nos genera un riesgo”, indicó.