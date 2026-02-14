Una pareja de aventureros compartió su experiencia en la Cordillera del Viento. Hicieron cumbre en el cerro La Corona y festejaron con la tradicional bebida.

En un desafío que muchos considerarían imposible, una joven pareja de casados del paraje Arroyo Blanco, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Chos Malal , se propuso conquistar el Cerro La Corona, una de las cumbres más emblemáticas de la Cordillera del Viento . Y no solo lo lograron, sino que también festejaron de una manera muy especial y tradicional.

Y es que después de hacer cumbre, Aluminé Martínez y Fernando Leiva descendieron hasta la laguna que se encuentra en la mitad del camino y se prepararon una chupilca, una tradicional infusión que forma parte del acervo cultural e histórico de la población del norte neuquino. Se trata de una bebida que se prepara con ñaco y, en este caso, con cerveza , y es una forma de celebrar y compartir momentos especiales con amigos y familiares.

El matrimonio, que se encontró con otros aventureros de Centenario durante el camino, decidió festejar su logro con una chupilca, lo que refleja la importancia que tiene la tradición y la cultura en la región del Alto Neuquén. "El que hace cumbre festeja como quiere" , señalaron ambos y muy convencidos de lo que hicieron de una manera muy especial y auténtica.

Sin dudas la historia de esta pareja es un ejemplo de pasión y dedicación por la naturaleza y la aventura. El cerro La Corona es un desafío exigente que requiere buen estado físico y preparación, pero la pareja no se rindió y logró llegar a la cumbre. Su logro es un ejemplo para todos aquellos que buscan superar sus límites y disfrutar de la belleza de la naturaleza.

Chupilca en la cumbre, una tradición que se mantiene viva en Huinganco

Una aventura inolvidable en la Cordillera del Viento

Fernando y su esposa Aluminé, junto a otros compañeros, se embarcaron en una aventura emocionante para conquistar el cerro La Corona. La pareja, que ya había realizado esta ruta hace dos años, se reunió con amigos y familiares en Arroyo Blanco y emprendió el viaje hacia el “Jardín del Neuquén”. La pareja partió desde su hogar a las seis de la mañana y llegó al punto de partida a las siete. El ascenso comenzó con niebla, lo que agregó un nivel de dificultad adicional al desafío. Sin embargo, todos estaban bien preparados y decididos a llegar a la cumbre.

Después de un ascenso de tres horas y veinte minutos, la pareja llegó a la laguna y se tomó un descanso para comer algo y beber café. Luego, continuaron hacia la cumbre. Al momento de celebrar la “conquista” se tomaron otro tiempo para celebrar, reponer fuerzas, comer y beber mate. También se tomaron fotos con la bandera argentina y disfrutaron del increíble paisaje. Después de un rato, comenzaron el descenso, que se hizo con niebla y lluvia.

Chupilca 2

Al llegar a la laguna, la pareja y sus compañeros prepararon una tradicional chupilca, con ñaco y cerveza. “La chupilca es un símbolo de la identidad de nuestros pagos y fue una forma de celebrar y compartir momentos especiales con los amigos que habíamos ganado camino a la cumbre”, contó Fernando en diálogo con LMNeuquén. Más adelante relató que “la cumbre es un sentimiento inolvidable". Luego añadió que “la chupilca fue el toque final para hacer que esta aventura sea una experiencia aún más especial y memorable”.

Chupilca 1

Tradición firme: la idea de la chupilca

Fernando Leiva, el aventurero que conquistó el Cerro La Corona con su esposa Aluminé, habló sobre la experiencia de hacer cumbre y cómo nació la idea de festejar con una tradicional chupilca. "La experiencia de hacer cumbre es hermosa, es lo mejor que te puede quedar", subrayó. A continuación, agregó que “es un sentimiento de orgullo y satisfacción que no se puede explicar".

Un dato para destacar es que Fernando y Aluminé son corredores de carreras en el norte y están acostumbrados a superar desafíos, pero hacer cumbre en el cerro La Corona fue una experiencia única.

Chupilca 4

Asimismo, el joven explicó que la idea de festejar con una chupilca nació desde que comenzaron a planificar la salida. "Llevamos ñaco, azúcar y cerveza para hacer una chupilca en la laguna del Corona luego hacer la cumbre si se nos daba". A renglón seguido remarcó que "fue una forma de celebrar y compartir el momento con nuestros amigos y afectos cercanos".

Por último, Fernando invitó a todos a que se animen a hacer cumbre en el cerro La Corona. "Es un desafío que vale la pena", dijo. "La vista desde la cumbre es impresionante y la sensación de logro es increíble", aseguró al final.

Un gran destino de Huinganco

El cerro La Corona, ubicado en Huinganco, es un destino turístico muy popular en el norte neuquino. Con casi 3.000 metros de altura, es una de las cumbres más distintivas de la región. La importancia de este lugar radica en su belleza natural y en la variedad de paisajes que se pueden disfrutar durante el ascenso.

En cuanto a los atractivos del lugar: 1). - Laguna del Cerro Corona: Un espejo de agua que cambia de color con la luz del día, pasando del turquesa cristalino al azul profundo. 2).- Vistas panorámicas: Desde la cumbre, se pueden disfrutar vistas impresionantes de la Cordillera del Viento y la localidad de Huinganco. 3). - Flora y fauna: La zona cuenta con bosques de pinos, estepa patagónica y una variedad de especies autóctonas.

En cuanto a las actividades: 1). - Trekking: El ascenso al cerro La Corona es un desafío exigente y gratificante que requiere buen estado físico y preparación. 2). - Senderismo: El lugar es ideal para caminatas y senderismo, con rutas que ofrecen paisajes y vistas impresionantes. 3).- Avistamiento de flora y fauna: La zona es hogar de una variedad de especies autóctonas, lo que la hace ideal para el avistamiento de aves y plantas.

Para visitar el cerro La Corona desde el ministerio de Turismo de la provincia, se recomienda registrarse previamente en la dirección de Turismo de Huinganco y contratar un guía habilitado. Además, es importante llevar equipo adecuado y tener en cuenta las condiciones climáticas y de dificultad del terreno.