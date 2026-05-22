Los 5 signos del Horóscopo Chino que recuperarán vínculos interrumpidos, de amor o familiar, según Ludovica Squirru

La reconocida astróloga Ludovica Squirru reveló que algunos animales del horóscopo chino podrían recuperar vínculos interrumpidos en el cierre de mayo 2026.

Mayo entra en su recta final, pero la astrología oriental marca que aún puede haber sorpresas. En ese sentido, la reconocida astróloga Ludovica Squirru reveló que, en el cierre del mes, algunos signos del Horóscopo Chino podrían recuperar vínculos interrumpidos, desde reconciliaciones amorosas hasta encuentros con familiares distanciados.

Siempre según la especialista, estos signos se verán más inclinados por una energía introspectiva y emocional que genera un ciclo de oportunidad , apertura y energía socia l que facilita los reencuentros en el amor y la familia . A continuación, los cinco animales que se verán afectados.

Emocionalmente cautelosa, la Rata también es muy adaptable. Mayo abre una ventana donde esa adaptabilidad se traduce en disposición para dialogar. Tras periodos de reflexión personal, las personas bajo este signo estarán más predispuestas a expresar necesidades y a escuchar a los demás. “Va a haber una necesidad muy fuerte de ordenar vínculos, alejarte de personas que te drenan y recuperar energía emocional”, sostiene Squirru.

En el ámbito amoroso, esa apertura puede provocar llamadas y encuentros que quedaron pendientes: excusas sinceras, aclaraciones necesarias y gestos que permiten recomponer la cercanía. Y en la esfera familiar, la tendencia de la Rata a valorar la seguridad se transformará en acciones concretas para restablecer la armonía: visitas, reuniones informales y pequeños gestos que disuelven malentendidos acumulados. Además, la combinación de inteligencia emocional y pragmatismo de la Rata facilita acuerdos rápidos y soluciones prácticas a conflictos del pasado.

“El consejo es que no quieras resolver todo desde la cabeza. Escuchá más lo que te pasa en el cuerpo y animate a poner límites sin culpa. Lo que se enfría naturalmente también está mostrando una verdad”, señala la astróloga.

Tigre: valentía para volver a intentarlo

Horóscopo chino 1.jpg Bajar la ansiedad, una de las recomendaciones para Tigre este mes.

Signo intenso y de fuerte carácter, el Tigre atraviesa este mes un período donde la valentía característica se orienta hacia el terreno afectivo y doméstico. Cuando decide retomar un vínculo, lo hace con decisión y autenticidad: no se trata de gestos vacíos, sino de acciones claras que demuestran un compromiso renovado.

Mayo favorece las reconciliaciones apasionadas, los reencuentros con ex parejas que aún mantienen una conexión emocional y las conversaciones familiares que ponen límites saludables. En el plano amoroso, los encuentros pueden surgir después de un gesto audaz: una visita inesperada, una carta sincera o un plan que remueva la rutina. En la familia, la fortaleza del Tigre ayudará a enfrentar temas pendientes con liderazgo y a restablecer el respeto mutuo.

“Este mes te devuelve fuerza y claridad, pero también te pide bajar la ansiedad. Muchas veces querés controlar los tiempos de todo y mayo viene justamente a enseñarte paciencia. Habrá noticias o movimientos inesperados que terminarán acomodando algo importante para vos. En el amor, necesitás dejar de actuar como si nada te afectara. Mostrar vulnerabilidad no te debilita: al contrario, puede acercarte muchísimo más a alguien que espera autenticidad de tu parte”, señaló Squirru.

Serpiente: reflexión que conduce al reencuentro

Horóscopo chino.jpg Para Serpiente, pueden aparecer personas o situaciones inconclusas que vuelven para cerrar una etapa.

Este signo es sinónimo de reflexión y control emocional. En mayo, esa introspección madura se traduce en movimientos concretos hacia la reconciliación. La Serpiente que guardó silencio o distanciado relaciones por orgullo puede sentir el impulso de cerrar capítulos con elegancia: llamadas mesuradas, mensajes que aclaran malentendidos y encuentros organizados con cuidado.

Su capacidad para comprender las motivaciones de los otros facilita que los reencuentros no solo sean emotivos, sino también constructivos. En el amor, la Serpiente recupera la confianza perdida a través de conversaciones profundas y gestos que demuestran constancia. En el entorno familiar, la habilidad para diplomáticamente negociar posiciones permitirá restaurar la convivencia y revitalizar lazos que parecían enfriarse.

“La energía de mayo activa tu costado más intuitivo y magnético. Vas a percibir cosas antes de que ocurran y será importante confiar en esa percepción. Tu desafío será no caer otra vez en viejos patrones. Hay vínculos que ya cumplieron un ciclo y sostenerlos por costumbre solo retrasa procesos necesarios para tu crecimiento”, destacó la astróloga.

Cerdo: calidez y disposición a sanar

Horóscopo chino.jpg Para el Cerdo, Mayo trae sensibilidad extrema y necesidad de refugio emocional.

El Cerdo se destaca por su afecto y generosidad. Y en mayo 2026, esos rasgos empujan al reencuentro. Quienes nacieron bajo este signo suelen priorizar la armonía y, cuando se presenta la oportunidad, buscan activamente resolver heridas con ternura. Este mes trae situaciones propicias para que los cerdos tomen la iniciativa: organizar reuniones, invitar a comer o simplemente abrir la puerta a conversaciones sinceras.

En el amor, la calidez del Cerdo puede lograr que ex parejas y parejas actuales se sientan seguras para regresar a la cercanía; en la familia, su empatía rompe barreras y facilita el perdón. Además, la tendencia natural del Cerdo a perdonar y olvidar convierte los reencuentros en ocasiones de reinicio más que de repetición de patrones.

“Es un período muy potente para sanar relaciones familiares o reconciliarte con partes tuyas que estaban olvidadas. El consejo es que no te aísles. Aunque necesites momentos de introspección, compartir lo que sentís con las personas correctas puede ayudarte a atravesar este tiempo con mucha más calma y claridad”, concluyó Squirru.