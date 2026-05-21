Derrame cloacal y peligro en una esquina de Neuquén: "El olor es tremendo"

Vecinos y automovilistas advirtieron sobre una importante pérdida de líquidos cloacales en la intersección de Colón y Julio Cortázar.

Una importante pérdida cloacal generó preocupación este jueves por la mañana en una transitada esquina de la ciudad de Neuquén. El derrame se registró en la intersección de las calles Colón y Julio Cortázar , donde desde una boca de registro comenzó a salir agua servida de manera constante, provocando fuertes olores y complicaciones para el tránsito.

Según relató el móvil de LU5, la situación se agravó con el correr de los minutos debido a la presión del líquido que brotaba desde el interior de la cámara subterránea. Incluso, la tapa de hierro fundido terminó desplazándose luego del paso de un camión de gran porte.

“Parecía un manantial”, describieron quienes observaron el derrame, aunque aclararon rápidamente que se trataba de líquidos cloacales. El agua corría por la calle mientras desde la abertura emanaba un fuerte olor que se percibía a varios metros de distancia.

La tapa de la boca de registro estaba correctamente colocada inicialmente. Sin embargo, la presión generada por el flujo interno hizo que el agua comenzara a salir con fuerza. En ese contexto, un camión que transportaba volquetes metálicos pasó por encima de la estructura y golpeó la tapa, que terminó corrida y atravesada sobre la abertura.

Derrame cloacal 1

La situación generó un riesgo adicional para conductores y peatones. Debajo del agua acumulada quedó un hueco que prácticamente no podía verse desde el exterior. Esa condición provocó momentos de tensión cuando algunos vehículos intentaron esquivar el sector inundado.

Tránsito afectado

Uno de los episodios ocurrió minutos después del desplazamiento de la tapa. Un automovilista que circulaba por la zona dobló en contramano por Julio Cortázar para evitar el área afectada. Detrás venía un colectivo, cuyo conductor debió abrirse hacia el carril opuesto al encontrarse de frente con la boca abierta y el derrame sobre la calzada.

La maniobra del transporte público para evitar caer en el agujero oculto bajo el agua servida.

Derrame cloacal 3

Además del riesgo vial, quienes estaban en el lugar remarcaron la preocupación sanitaria por el derrame. El líquido corría sobre el asfalto mientras el olor se hacía cada vez más intenso, en una mañana fría en la capital neuquina.

La escena llamó la atención porque, según comentaron quienes frecuentan la zona, hacía tiempo que no se observaba un derrame cloacal de semejante magnitud en las calles de Neuquén. La cantidad de agua servida que salía desde la cámara cubría buena parte de la calzada y seguía escurriendo hacia sectores más bajos.

Aunque todavía no hay información oficial sobre las causas exactas del problema, se sospecha que podría tratarse de una obstrucción o la rotura de algún conducto subterráneo. La presión acumulada habría provocado que el líquido buscara salida por la boca de registro ubicada en plena calle.

Derrame cloacal 2

Mientras tanto, automovilistas debieron circular con extrema precaución para evitar accidentes, especialmente por la tapa desplazada y el pozo cubierto por el agua contaminada. En tanto, los vecinos reclamaron una rápida intervención para solucionar el problema y evitar mayores complicaciones tanto sanitarias como de seguridad vial para quienes viven y quienes transitan por allí.