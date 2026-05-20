El video de una mujer que desapareció en una alcantarilla mientras caminaba por la vereda

Las cámaras de seguridad de Cuiabá registraron el momento en que una joven cayó a un desagüe y sufrió fracturas y heridas en el rostro, entre otras lesiones.

Una mujer desapareció en una alcantarilla mientras caminaba por la vereda en Brasil.

Una mujer desapareció dentro de una alcantarilla mientras paseaba a su perro por una vereda de la ciudad de Cuiabá , en Brasil . La estructura cedió bajo sus pies y la víctima terminó hospitalizada con fracturas dentales, heridas en el rostro y un esguince de tobillo. El momento de la caída quedó registrado a través de una cámara de seguridad.

Las imágenes muestran a la estudiante Juliana Schiel, de 21 años , caminando junto a su mascota por la calle João Bento, del barrio Quilombo, durante la noche del sábado. En cuestión de segundos, tras pisar la tapa de concreto, la cubierta se desplazó y la joven cayó al interior del desagüe.

El perro permaneció junto al agujero y ladró durante varios segundos antes de alejarse. La secuencia comenzó a circular en las redes después del accidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaMundoNews/status/2056841706109018204%20&partner=&hide_thread=false | Una joven de 21 años fue hospitalizada en Cuiabá (Brasil) tras caer en una alcantarilla cuando la tapa de concreto cedió bajo sus pies mientras paseaba a su perro.



La víctima sufrió la rotura de tres dientes, un esguince de tobillo y múltiples heridas. pic.twitter.com/0xj7aSqEVW — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 19, 2026

La víctima fue trasladada al Hospital Municipal de Cuiabá, donde permaneció internada durante la noche. Los estudios médicos confirmaron lesiones en la nariz, cortes en el labio y la barbilla, además de fracturas en dientes de la parte superior de la boca.

Según el informe médico, la joven también presentaba abrasiones y una disminución del flujo de aire en la nasofaringe, la región ubicada detrás de la nariz y sobre la garganta. El cuadro podría estar relacionado con inflamación o acumulación de sangre provocada por el impacto.

“Entré en pánico”: qué dijo la joven que cayó a la alcantarilla

Luego de sufrir el accidente y de recibir los primeros auxilios, la joven que sufrió la grave caída recordó el episodio. “Empecé a ver mucha sangre y entré en pánico. Logré agarrar mi celular, llamar a mi madre y pedir ayuda”, relató.

Alcantarilla brasil chica La mujer sufrió lesiones en la nariz, cortes en el labio y la barbilla, además de algunas contusiones.

Según Gustavo Schiel, hermano de la joven, el desagüe no recibía mantenimiento adecuado, mientras que la familia manifestó su preocupación por el estado de la infraestructura urbana en el sector donde ocurrió el accidente.

Después de la caída, equipos del Departamento Municipal de Infraestructura y Obras Públicas acudieron al lugar para aislar la zona y comenzar las tareas de reparación.

La respuesta de las autoridades de Cuiabá

En un comunicado oficial, el Departamento Municipal de Infraestructura y Obras Públicas informó que ya había dispuesto la fabricación de una nueva tapa para reemplazar la estructura dañada.

Alcantarilla brasil Las autoridades habían dispuesto la fabricación de una nueva tapa para reemplazar la que estaba dañada.

“Para garantizar la seguridad de peatones y conductores, el lugar estará debidamente señalizado la tarde de este lunes (18). Entre 2025 y 2026, el municipio ya ha sustituido o recolocado aproximadamente 500 tapas de alcantarilla, la mayoría debido a daños estructurales y roturas”, indicó parte de la nota difundida por el municipio.

Las autoridades locales señalaron además que la reparación definitiva de la alcantarilla debía completarse durante este martes.

Tras el episodio, el sector permaneció aislado mientras avanzaban los trabajos sobre la alcantarilla que presentó el desperfecto.