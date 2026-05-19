Las autoridades japonesas sospechan que los jóvenes estadounidenses querían generar contenido viral vinculado a las criptomonedas.

Se disfrazaron para meterse al recinto de un mono viral y terminaron detenidos

Dos influencers estadounidenses fueron detenidos en Japón tras ingresar ilegalmente al recinto donde vive Punch , el mono que se volvió viral en redes sociales por las imágenes en las que aparece abrazando un peluche de orangután en el Zoológico y Jardín Botánico de Ichikawa, cerca de Tokio.

Según informó la Policía japonesa, uno de los detenidos, un estudiante universitario de 24 años, trepó una valla de seguridad y descendió hacia el recinto de los monos mientras era filmado por su acompañante, un cantante de 27 años .

El personal del zoológico intervino rápidamente y evitó que ambos hombres llegaran a tener contacto directo con los animales.

Imágenes difundidas posteriormente en redes sociales muestran a uno de los jóvenes usando un disfraz completo con una gran cabeza sonriente y gafas oscuras, similar al emoji de gafas oscuras utilizado en algunas memecoins. Además, llevaba un peluche que imitaba la historia de Punch.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Breaking911/status/2056524731101192607&partner=&hide_thread=false Two American tourists were arrested in Japan after one allegedly climbed into a monkey enclosure at a zoo while the other filmed the stunt near the exhibit housing viral baby monkey “Punch,” with both denying charges of obstructing business operations.

pic.twitter.com/f01tfE6ZPN — Breaking911 (@Breaking911) May 18, 2026

Las autoridades investigan si se metieron al recinto para producir contenido viral destinado a la promoción de un proyecto relacionado con criptomonedas y aumentar su visibilidad en redes sociales.

Los investigadores también señalaron que los dos ciudadanos estadounidenses no portaban documentación al momento de ser interceptados y que inicialmente habrían intentado ocultar sus identidades.

Ahora ambos enfrentan cargos por obstrucción forzosa de actividades comerciales, acusación que rechazaron durante las diligencias judiciales.

Quién es Punch, el mono que se volvió viral en todo el mundo

Punch nació en julio de 2025 y quedó bajo cuidado humano luego de haber sido rechazado por su madre biológica poco después del nacimiento. Desde entonces, trabajadores del Zoológico y Jardín Botánico de Ichikawa asumieron su alimentación y adaptación en un entorno controlado.

La popularidad internacional de Punch comenzó después de que el zoológico publicara fotos del pequeño macaco aferrado a un muñeco de peluche que usaba durante su crianza, bajo la etiqueta #HangInTherePunch.

Punch mono La popularidad de Punch comenzó después de que el zoológico publicara fotos del pequeño mono aferrado a un muñeco de peluche.

En las últimas horas, además, volvió a circular un video en el que Punch aparece corriendo hacia el juguete luego de haber sido atacado por otro mono de su grupo. Esa secuencia incrementó nuevamente el interés internacional por el animal y generó un aumento de visitantes en el zoológico japonés.

El establecimiento explicó que durante las primeras semanas de vida se utilizaron distintos elementos para acompañar el desarrollo emocional de la cría. Los cuidadores probaron inicialmente con toallas y otros objetos blandos, aunque finalmente el macaco mostró preferencia por el peluche que terminó convirtiéndose en el símbolo de su historia.

Nuevas medidas de seguridad en el zoológico tras el incidente

Después del episodio con los influencers, el Zoológico y Jardín Botánico de Ichikawa anunció una serie de medidas para reforzar la seguridad en el área donde viven Punch y otros aproximadamente 60 macacos japoneses.

Punch seguridad El zoológico dispuso nuevas medidas de seguridad luego del incidente en el recinto del mono Punch.

Entre las disposiciones confirmadas figura la instalación de redes de malla de protección en las vallas cercanas al recinto de los primates para impedir saltos o accesos no autorizados.

También se implementaron patrullas permanentes de vigilancia y se ampliaron las zonas restringidas para los visitantes, al tiempo que evalúan la prohibición total para filmar en el Monte de los Monos.