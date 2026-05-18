El camión robado en Vaca Muerta es "fácilmente reconocible" y sigue desaparecido: sospechan que desactivaron el GPS

Así lo aseguró la Policía, que continúa con la investigación. Analizan las imágenes de las cámaras para identificar a los sospechosos y creen que el objetivo era la carga de cables.

La empresa difundió imágenes de las personas que robaron el camión.

La investigación por el robo de un camión en un yacimiento de Vaca Muerta sigue sin resultados concretos sobre el paradero del vehículo, pero en las últimas horas la Policía avanzó sobre una de las principales hipótesis del caso: creen que los delincuentes estaban interesados principalmente en la carga de cables y no en el camión, un rodado modelo 2015 que consideran fácilmente identificable.

Mientras continúan los rastrillajes y las averiguaciones, los investigadores también trabajan para identificar a las tres personas que quedaron registradas por las cámaras internas del vehículo durante la fuga.

Según reconstruyó el comisario Nestor Catalan en diálogo con LM Neuquén , el robo ocurrió durante la madrugada del sábado en la base de la empresa contratista Sitec, dentro del yacimiento Lindero Atravesado Occidental.

El comisario confirmó este lunes que hasta el momento el vehículo no fue encontrado y que una de las principales sospechas es que los delincuentes hayan desconectado el sistema GPS poco después de escapar del predio.

Robo camion Vaca Muerta Las personas quedaron filmadas por las cámaras internas del camión.

“Entendemos que han desconectado el GPS, porque si no, tendría que haber aparecido ya”, explicó el jefe policial mientras se trabaja junto a personal de la brigada investigativa para esclarecer lo ocurrido.

El comisario señaló además que el rodado robado es fácilmente reconocible por sus dimensiones y características. “Es un camión muy vistoso”, sostuvo en referencia al vehículo de carga con batea utilizado por la empresa contratista en tareas petroleras.

Creen que el objetivo eran los cables

Con el paso de las horas, los investigadores comenzaron a reforzar otra hipótesis: que el verdadero interés de los delincuentes estaba puesto en los cables que transportaba el camión y no tanto en el vehículo.

“Entendemos que la finalidad del hecho ha sido la carga”, indicó Catalán, quien agregó que el camión era un modelo 2015 y no una unidad nueva.

Según relató el personal de seguridad de la empresa, el rodado había quedado estacionado desde el viernes y aparentemente se encontraba cargado con cables, aunque todavía no pudieron determinar con precisión la cantidad ni el valor del material transportado.

Robo planificado en un obrador- el rostro de 3 de 4 delincuentes en una Amarok gris se robaron u

“No, no sabemos cuánto cable tenía porque ni el operario podía establecerlo”, explicó el comisario. Tampoco se logró confirmar todavía si el camión tenía las llaves colocadas al momento del robo, uno de los detalles que todavía intentan reconstruir los investigadores.

Además del camión, dañaron un tráiler y se llevaron una cafetera

La causa también sumó en las últimas horas otros elementos que no habían trascendido inicialmente. Según pudo saber la Policía, durante el ingreso al predio los delincuentes dañaron un tráiler que se encontraba en el lugar y además se llevaron una cafetera perteneciente a las instalaciones de la empresa.

Los investigadores ahora intentan determinar si esos daños ocurrieron mientras buscaban herramientas o elementos de valor dentro del obrador petrolero.

El robo fue descubierto cerca de las 2 de la madrugada del domingo, cuando el personal de seguridad regresó al predio después de realizar recorridas de rutina por el yacimiento y encontró uno de los portones abierto y el candado violentado.

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La clave está en las imágenes de las cámaras

Uno de los elementos más importantes para la investigación siguen siendo las imágenes registradas por las cámaras internas del camión y por el sistema de seguridad del predio.

En los videos se observa primero el ingreso de una camioneta negra con tres ocupantes. Luego, las cámaras del propio camión muestran a los sospechosos dentro de la cabina mientras escapaban del lugar.

En un momento del trayecto, los hombres descubrieron que estaban siendo grabados e intentaron cubrirse el rostro con capuchas y ropa, aunque sus caras ya habían quedado parcialmente registradas.

Ahora, la Policía y la brigada de investigaciones trabajan sobre esas imágenes para intentar identificar a los sospechosos y reconstruir el recorrido realizado tras abandonar el yacimiento.

La causa continúa bajo investigación de la fiscalía y del Departamento Sustracción Automotores de Neuquén capital. Mientras tanto, la empresa Sitec mantiene vigente una recompensa de 2 millones de pesos para quienes aporten información que permita encontrar el camión o identificar a los responsables.