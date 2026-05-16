Rolando Figueroa con Diego Santilli: "Vamos a buscar consenso, pero defendiendo siempre los intereses neuquinos"

El gobernador neuquino destacó el acompañamiento de Nación con el RIGI para el upstream y ratificó la defensa de los intereses provinciales.

El gobernador Rolando Figueroa se reunió nuevamente con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli , en lo que ya se consolida como un vínculo político de consulta frecuente entre Neuquén y el gobierno de Javier Milei. Fue el tercer encuentro entre ambos funcionarios desde que Santilli asumió el ministerio, a fines de 2025.

"El diálogo es el camino", escribió Figueroa en su cuenta de X al dar cuenta del encuentro. El gobernador destacó que avanzaron en la hoja de ruta para abordar temas estratégicos de la provincia con el Gobierno Nacional y subrayó un punto central: el respaldo de Nación al RIGI para el upstream como palanca para el desarrollo de Vaca Muerta .

"El acompañamiento de Nación con el RIGI para el upstream representa una oportunidad para impulsar el desarrollo de Vaca Muerta y fortalecer el crecimiento de Neuquén", señaló el mandatario provincial.

La mención al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones no es menor: es uno de los instrumentos más debatidos en el sector energético y su aplicación en la industria petrolera neuquina tiene impacto directo en la atracción de capitales.

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Nos reunimos con @diegosantilli para avanzar en la hoja de ruta que trazamos para abordar temas estratégicos para la provincia con el Gobierno Nacional.



El acompañamiento de Nación con el RIGI para el upstream representa una oportunidad para impulsar el… pic.twitter.com/nFVCEOmQcN — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) May 16, 2026

Figueroa y Santilli: una relación que se construye reunión a reunión

El vínculo entre el gobernador neuquino y el ministro del Interior viene tomando forma desde noviembre de 2025, cuando Diego Santilli visitó Neuquén por primera vez en su nuevo rol. En aquella oportunidad, el funcionario nacional se reunió con Figueroa y se llevó una carpeta de pedidos de la provincia, entre los que figuraba la discusión por la coparticipación federal.

En ese primer encuentro, Santilli reconoció el diálogo fluido con el gobernador y anticipó que el contacto sería permanente, principalmente a través de su viceministro, Gustavo Coria. La coparticipación quedó planteada como un debate pendiente: Nación reconoció la demanda, pero la postergó frente a prioridades como el presupuesto y la modernización laboral.

Figueroa santilli

La segunda reunión tuvo lugar en enero de 2026, en la residencia El Mesidor de Villa La Angostura. En esa ocasión, Santilli llegó a Neuquén en el marco de una gira por provincias para sumar apoyo a la reforma laboral que impulsaba el gobierno nacional en el Congreso. Figueroa aprovechó para marcar posición: defendió los convenios colectivos de trabajo neuquinos y advirtió que no sufrirían modificaciones. "Siempre vamos a estar a favor de lo que beneficie a Neuquén y en contra de lo que nos perjudique", había dicho entonces.

Ahora, en este tercer encuentro, el tono del gobernador es de construcción y búsqueda de acuerdos. "Vamos a buscar consenso en aquello que favorezca a los neuquinos y defender siempre los intereses de la provincia", afirmó Figueroa, en una frase que sintetiza la postura que viene sosteniendo desde el inicio de su gestión: diálogo con Nación, pero con identidad propia.

Rolando Figueroa Diego Santilli mayo 2026 (2)

Vaca Muerta, uno de los ejes del encuentro

La mención explícita al RIGI y a Vaca Muerta en el posteo del gobernador marca el eje central de esta etapa del vínculo con el gobierno nacional. El foco ya no está puesto solamente en la discusión distributiva —como la coparticipación— sino en los instrumentos concretos que pueden traducirse en inversión y empleo para la provincia.

Neuquén es la principal provincia productora de hidrocarburos del país y Vaca Muerta concentra buena parte de las expectativas de crecimiento del sector energético argentino. En ese contexto, el respaldo del gobierno de Milei al RIGI aplicado al upstream —es decir, a la exploración y producción— es una señal que el gobierno provincial recibe con interés estratégico.