Figueroa firmó con el Banco Mundial financiamiento para proyectos viales, turísticos y productivos

Se acordó con el director de la división para Argentina, Paraguay y Uruguay de esa entidad financiera, Peter Siegenthaler.

El gobernador Rolando Figueroa firmó este jueves los contratos para el financiamiento de proyectos viales, turísticos, productivos y de manejo del fuego con el director de la división para Argentina, Paraguay y Uruguay del Banco Mundial , Peter Siegenthaler .

Se trata del financiamiento por 150 millones de dólares , que se destinará a la pavimentación de tramos de las rutas 54, 63 y 65, la elaboración del proyecto para el camino al paso Pichachén, parques ribereños, planes de ordenamiento territorial, salas de elaboración de alimentos y el fortalecimiento del Sistema Provincial de Manejo del Fuego.

Durante el encuentro, el mandatario neuquino le detalló al director del Banco Mundial todo el plan de obras de la provincia y coincidieron en la importancia de seguir trabajando en nuevos proyectos, entre ellos una serie de obras para el aeropuerto de la ciudad de Neuquén.

“Es muy importante que, a partir de la fuente de financiamiento que nos otorga el Banco Mundial, podamos expresarles a ellos cómo queremos desarrollar la provincia”, destacó Figueroa tras el encuentro que se realizó en la ciudad de Neuquén.

Inversiones para desarrollo

El gobernador consideró que la conversación “fue muy fructífera para nosotros y para ellos, para que vean que son inversiones que van a impactar favorablemente en el desarrollo de la economía, en ese Neuquén del 2030 que estamos construyendo entre todos y que estamos convencidos que va a pegar un salto de escala, no solo en la industria del oil and gas, sino en varias actividades, como el turismo, la producción, la industria del conocimiento”.

Figueroa remarcó que “el plan de desarrollo que tenemos para Neuquén lo estamos consolidando día a día” y destacó que “tenemos esta fuente de financiamiento que para nosotros es fundamental, con el entendimiento y la colaboración de poder generar mayor cantidad de desarrollos también en otras provincias”.

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Por último, aseguró que “la experiencia de Neuquén se puede trasladar a otras provincias” y agregó: “Vamos a colaborar para que esto genere un impacto en otras provincias porque consideramos que es muy importante”.

Por su parte, Siegenthaler sostuvo que se trata de “mi primer acto oficial en este país; acabo de asumir”. “Venimos para firmar ese proyecto de infraestructura resiliente y desarrollo regional”, indicó.

Explicó que “es un proyecto que tiene varias fases y Neuquén, justamente, constituye la primera”. “Nos parece muy oportuno que sea así, porque aquí también hay una visión de desarrollo de la región a largo plazo”, agregó.

El director del Banco Mundial dijo que se trata de “una visión muy interesante, que nos parece que puede ayudar a que esta región pueda realizar su potencial. Creo que es estratégico, no solo para el lugar aquí, sino para todo el país”. “Muy interesante la conversación y muy contento de poder asociarnos como Banco Mundial a ese proyecto Neuquén”, concluyó.

El detalle de los proyectos

En materia de obras, se financiará la pavimentación de la ruta provincial Nº 65 desde la Confluencia hasta empalmar con el asfalto que está actualmente en ejecución en Villa Traful. También la ruta Nº 63 desde el empalme con la ruta nacional 40 hasta Villa Meliquina y la ruta Nº 54, que garantizará llegar por asfalto hasta Manzano Amargo.

Además, se financiará la elaboración del proyecto de preinversión que se necesita para poder licitar a futuro la pavimentación del camino que va hasta el paso internacional Pichachén.

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También se contemplan fondos para obras de infraestructura turística, como los parques ribereños en Villa Traful y Aluminé; los planes de ordenamiento territorial en Manzano Amargo y Villa Lago Meliquina; la construcción de tres salas de elaboración de alimentos en Aluminé, Andacollo y Junín de los Andes, entre otras iniciativas; y el fortalecimiento del Sistema Provincial de Manejo del Fuego mediante una inversión en equipamiento estimada en 6 millones de dólares.

También estuvieron presentes la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; el presidente de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe), Sebastián González; y la especialista senior en Infraestructura del Banco Mundial, Verónica Raffo.