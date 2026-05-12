Figueroa lanzó una nueva etapa de "Clubes Sociales": suman aportes millonarios para obras, equipos y becas

Se realizó una nueva entrega de fondos del programa destinado a fortalecer la infraestructura y el equipamiento de instituciones deportivas. La inversión ya supera los 6 mil millones de pesos.

El gobernador Rolando Figueroa presentó este martes una nueva etapa del programa “Clubes Sociales”, una iniciativa que acompaña a instituciones deportivas mediante aportes económicos destinados a infraestructura, equipamiento y mejoras edilicias.

Con esta nueva entrega de aportes, la inversión total del programa supera los 6 mil millones de pesos, beneficiando a más de 100 clubes de todo el territorio neuquino y reafirmando el compromiso del gobierno provincial con el deporte social y comunitario.

El programa se consolidó como una política pública estratégica que reconoce el rol central de los clubes como espacios de contención, inclusión y desarrollo, especialmente en barrios y localidades donde el acceso a propuestas deportivas y recreativas resulta limitado.

En su discurso, Figueroa remarcó que “desde que nos tocó hacernos cargo del gobierno cambiamos muchas cosas” y aseguró que todo lo que se hace desde su gestión “para que exista actividad económica, nos vaya bien y mejorar los ratios” tiene como objetivo central “llegar a la gente”.

figueroa deportes "Clubes Sociales"

Dijo que desde el gobierno se puso en marcha un plan para desarrollar infraestructura deportiva en toda la provincia. “Queremos llegar este año a tener 16 gimnasios en ejecución”, comentó y explicó que también se prevé iniciar en 2026 las obras de al menos cuatro natatorios de los siete comprometidos. “Y queremos comenzar en Neuquén capital el primer natatorio olímpico de la provincia”, agregó.

Figueroa defendió la metodología que se empleó para la entrega de los aportes porque cada uno de los clubes define qué obras se ejecutan o qué equipamiento se adquiere. Lo diferenció de las decisiones que se tomaban en otras gestiones sin consultar con los dirigentes o socios de las instituciones. “La infraestructura terminaba quedando muchas veces subutilizada”, señaló.

“Hay que hacer canchitas de fútbol, pero hay que hacerlas de manera planificada e invertir de la manera correcta, no donde se le ocurre a alguien tener un impulso. Hay una canchita que nunca vi un chico arriba, una de las hechas por el interior. No cometamos ese error, hagamos las inversiones que hay que hacer”, Rolando Figueroa. “Hay que hacer canchitas de fútbol, pero hay que hacerlas de manera planificada e invertir de la manera correcta, no donde se le ocurre a alguien tener un impulso. Hay una canchita que nunca vi un chico arriba, una de las hechas por el interior. No cometamos ese error, hagamos las inversiones que hay que hacer”, Rolando Figueroa.

Expresó que “no hay nadie mejor” que los clubes para definir las inversiones que se deben hacer. Dijo que “para eso también nos tenemos que preparar” y agregó que “por eso son importantes las herramientas que estamos dando en la formación” de dirigentes deportivos y entrenadores.

“No es menor una inversión de 6 mil millones de pesos”, indicó el gobernador y aseguró que “ninguna otra provincia del país lo hace”. “Los neuquinos hemos construido un ecosistema de vida social que tiene que ver con la importancia que deben tener los clubes, y tenemos que acentuar este trabajo”, añadió.

Además, adelantó que antes de fin de año se presentará una nueva etapa del programa para todos los clubes, “con lo cual es importante que toda la ejecución de obras la realicen rápidamente”.

Embed Es muy importante la labor que llevan adelante los dirigentes deportivos, y saben que pueden contar con el Estado neuquino para potenciarla.#ClubesSociales pic.twitter.com/pDtWfTs8t6 — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) May 12, 2026

"El Estado tiene que estar presente"

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz destacó que los clubes de la Argentina “han sobrevivido a corralitos, pandemias, hiperinflación y un montón de crisis”. “Detrás de ellos hay mucho esfuerzo, trabajo, responsabilidad compartida y sentido de pertenencia. Es ahí donde creemos que el Estado tiene que estar presente”, aseguró.

“Los clubes generan impacto en nuestras comunidades, nuestros jóvenes y nuestros chicos. Son espacios de contención, inclusión y prevención”, expresó y remarcó que de los 92 clubes que ya recibieron su aporte en 2024 y 2025, “el 97% han rendido satisfactoriamente. Es un aporte no reintegrable, pero sí rendible”.

La ministra consideró que “lo más importante de este programa es que se forma un círculo virtuoso”, porque a partir del aporte provincial las instituciones “lo tienen que devolver a la comunidad a través de becas sociales”.

“Todos tienen socios que no pueden afrontar el pago de las cuotas y es por eso que el club los acompaña. Esto es lo que les solicitamos”, dijo y agregó: “También que haya más actividades deportivas, que haya más contención y que nos presten las instalaciones para que podamos desarrollar actividades”.

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Por su parte, la presidenta del Club Güemes de Chos Malal, María Agustina Parada expresó su emoción por la incorporación de la institución al programa provincial y “poder hacer esto, que tanto anhelamos y deseamos para tener el predio”.

“Este terreno representa mucho más que un espacio físico. Es un sueño de nuestros jóvenes que vienen esperando desde hace mucho tiempo una ilusión construida con esfuerzo, compromiso y esperanza”, indicó la presidenta y agradeció al gobernador porque “siempre estuvo presente en los momentos que lo requerimos”.

“Esta enorme ayuda económica que llega para nuestro club y para toda nuestra comunidad nos llena de felicidad y de emoción”, señaló y expresó que el acompañamiento del gobierno provincial “es una muestra de compromiso con el interior y con nuestros jóvenes”.

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Finalmente, el presidente de la Asociación Recreativa La Ribera, Fabián Parra expresó su agradecimiento con el gobierno provincial y explicó que se trata del segundo aporte que recibe la entidad que encabeza. “Fuimos beneficiados en un primer momento con un aporte recibido, que lo implementamos y trabajamos fuerte en un SUM que necesitábamos en nuestra cancha de hockey”, dijo.

Comentó que “volcamos todo el esfuerzo en el SUM y hoy podemos decir que tenemos el 50% ya terminado”. Además, comentó que “ya se está usando porque hicimos rendir el dinero y pudimos techarlo y colocarle todas las aberturas”. Informó que el segundo desembolso que recibirán ahora lo utilizarán para las terminaciones, como pisos, baños y duchas.

En qué consiste Clubes Sociales

A través de estos aportes de 50 millones de pesos, las instituciones pueden concretar obras de infraestructura, incorporar materiales homologados y garantizar condiciones seguras y de calidad para el desarrollo de distintas disciplinas. El deporte trasciende así la práctica física y se convierte en una herramienta de formación integral, promoviendo valores como la solidaridad, el trabajo en equipo, el respeto y la disciplina.

Hasta esta nueva etapa, el programa había alcanzado a 92 clubes neuquinos con una inversión de más de 4.103 millones de pesos. Ahora, se incorporarán 12 nuevas instituciones y 25 que ya habían recibido aportes volverán a contar con acompañamiento económico para dar continuidad a obras y proyectos en marcha.

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La implementación escalonada del programa refleja una política sostenida, con alcance federal y presencia en todas las regiones. La asignación de fondos se realiza a partir de la presentación y evaluación de proyectos por parte de cada institución, contemplando las necesidades específicas de cada club.

Las inversiones realizadas permitieron concretar obras como construcción y ampliación de infraestructura, tribunas, sistemas de riego, redes de gas, pisos deportivos, albergues, SUM, cercos perimetrales y remodelaciones de gimnasios y vestuarios. Además, se incorporó equipamiento homologado para distintas disciplinas, entre ellos pelotas, redes, elementos de boxeo, equipamiento informático, cronómetros y materiales para tiro con arco.

El programa también contempla contraprestaciones comunitarias. Los clubes beneficiados asumen el compromiso de abrir sus espacios a la comunidad, otorgar becas sociales y acompañar actividades impulsadas por la secretaría de Deportes.