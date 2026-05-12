ATEN firmó el primer tramo del boleto gratuito para docentes: a quiénes beneficiará y cuándo se implementa

La firma del beneficio se concretó durante la Mesa Técnica de Transporte, en el marco del Acuerdo Salarial 2026 alcanzado tras la última negociación salarial.

ATEN firmó el primer acuerdo para implementar el boleto gratuito docente en Neuquén . La medida beneficiará inicialmente a quienes viajan entre Junín de los Andes y San Martín de los Andes, uno de los trayectos interurbanos más utilizados por trabajadores de la educación en la región cordillerana.

La firma se concretó durante la Mesa Técnica de Transporte, en el marco del Acuerdo Salarial 2026 alcanzado tras la última negociación salarial. Según confirmó la secretaria general de ATEN, Fanny Mansilla, el beneficio comenzará a aplicarse desde el próximo 18 de mayo.

“Se concretó este primer paso, el tramo Junín-San Martín y viceversa. Es parte de la mesa técnica que surgió de la negociación de la huelga 2026”, explicó la dirigente sindical en diálogo con LM Neuquén .

Desde el gremio señalaron que se trata de un reclamo histórico de los docentes que deben trasladarse diariamente entre localidades para cumplir con sus horas de clase. El boleto en ese recorrido ronda actualmente los 5 mil pesos por viaje, un gasto que impacta de lleno en el salario.

“Estamos hablando de un costo muy elevado para nuestros compañeros y compañeras. Muchos docentes tienen que viajar por pocas horas de trabajo y eso termina afectando muchísimo el bolsillo”, sostuvo Mansilla.

ATEN transporte gratuito para docentes (1)

Un beneficio para todos los niveles

De acuerdo al acta firmada, el boleto gratuito alcanzará a docentes de todos los niveles y modalidades educativas. Para acceder al beneficio, cada trabajador deberá contar con una tarjeta identificatoria especial que será entregada en los distintos distritos educativos.

Desde ATEN explicaron que el sistema funcionará de manera similar al boleto estudiantil, con una tarjeta que permitirá acreditar la condición de docente al momento de utilizar el transporte interurbano.

El gremio estimó que alrededor de 100 docentes utilizan actualmente el recorrido entre Junín y San Martín de los Andes, aunque remarcaron que el relevamiento continuará para cuantificar otros trayectos en distintas zonas de la provincia.

Los próximos tramos que podrían incorporarse

Mansilla indicó que la mesa técnica seguirá funcionando para avanzar en nuevos acuerdos de transporte. Entre los recorridos que podrían incorporarse más adelante aparecen conexiones como Neuquén-Senillosa o Centenario-Neuquén, donde también existe una importante circulación diaria de docentes.

“Ahora comienza el relevamiento de otros tramos interurbanos. Este es un paso importantísimo, pero la idea es llegar a una respuesta integral que contemple todas las zonas”, señaló.

ATEN transporte gratuito para docentes (2)

En el comunicado difundido este martes, la Comisión Directiva Provincial de ATEN destacó que la firma representa “un paso importante dentro de la disputa” que viene llevando adelante el sindicato para garantizar condiciones de traslado para los trabajadores de la educación.

También avanzan las mesas por viviendas y lotes

Además del debate por el transporte, el gremio confirmó que ya comenzó otra mesa técnica vinculada a soluciones habitacionales para docentes.

Según detalló Mansilla, el objetivo es que trabajadores de la educación puedan acceder a programas provinciales de lotes y viviendas en distintas localidades neuquinas.

“Estamos trabajando para que nuestros compañeros sean incorporados a los programas de provincia vinculados a lotes y viviendas. Ya comenzamos ese relevamiento”, explicó.

Desde ATEN remarcaron que ambas discusiones forman parte de los compromisos asumidos durante la negociación salarial de este año y adelantaron que continuarán las reuniones con el Gobierno provincial para avanzar en nuevas medidas.