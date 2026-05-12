Un hombre fue baleado a quemarropa en su camioneta y está grave en el hospital Castro Rendón

El joven tiene al menos dos heridas de arma de fuego. El ataque a tiros ocurrió en horas de la madrugada en plena vía pública, en Rincón de los Sauces.

La jornada del martes comenzó con un nuevo ataque a tiros en plena vía pública de Rincón de los Sauces, esta vez contra un hombre. El episodio ocurrido en la madrugada de este martes generó gran conmoción en la comunidad. La víctima herida de arma de fuego tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital Castro Rendón.

El hecho sucedió a la una de la mañana aproximadamente en calles Tucumán y Eva Duarte cuando los vecinos escucharon una serie de detonaciones en medio de la tranquilidad nocturna. Al asomarse al exterior observaron una camioneta en medio de la calle con las puertas abiertas y una persona tirada.

Por este motivo llamaron a la Policía quienes constataron que la camioneta estaba visiblemente baleada y un hombre, presuntamente el conductor, estaba convaleciente, herido de dos balazos.

Hospital Castro rendon (1) Claudio Espinoza

Corte de Ruta 5 y 6 Rincón para el traslado a Neuquén

Acto seguido, arribó una ambulancia que lo trasladó de inmediato al hospital de Rincón de los Sauces. De acuerdo a lo informado por medios locales lograron estabilizarlo hasta que debido a la gravedad de las lesiones que presentaba fue derivado a hospital provincial en la capital neuquina.

Para esto alrededor de las siete de la mañana se realizó un importante operativo policial con corte de Ruta 5 y de Ruta 6 debido al traslado sanitario hacia el centro de mayor complejidad.

Según lo relevado, la víctima tiene alrededor de 30 años y debido a la gravedad del cuadro todavía no ha podido ser entrevistado.

El Ministerio Público Fiscal confirmó que la fiscal del caso, Rocío Rivero, solicitó a la Policía que realice el relevamiento de cámaras y de vecinos a entrevistar. A su vez, pidió un informe de Criminalística respecto a las vainas que se encontraron y la cantidad de disparos.