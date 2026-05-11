Ataque a tiros a tres jóvenes a bordo de un auto: cómo y dónde se inició el conflicto antes de los balazos

Uno de los sobrevivientes del intento de asesinato todavía no declaró por miedo, según afirmó Fiscalía. Los agresores permanecen en prisión preventiva.

Un grave caso de violencia sacudió a Rincón de los Sauces este fin de semana cuando un grupo de hombres llevó adelante un ataque a tiros en plena vía pública. Minutos antes del episodio las víctimas le habrían advertido a la Policía que los agresores les exhibieron el arma y obtuvieron una respuesta insólita.

El caso generó gran conmoción en la localidad petrolera y la Fiscalía de Rincón de los Sauces realizó una rápida investigación que derivó en la detención de dos sospechosos , aunque buscan identificar a otras personas que podrían haber participado del hecho.

La acusación la presentó la fiscal del caso, Rocío Rivero , junto a la asistente letrada Yésica Barbich , durante una audiencia realizada este domingo al mediodía . El delito que atribuyó a R. G. fue homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa , en calidad de autor; y a E. A. en calidad de partícipe primario .

fiscal rocio rivero.jpg La Sala Penal del TSJ consideró que la fiscal Rocío Rivero estuvo lejos de cumplir con su obligación de actuar de manera rápida en la causa por abuso infantil.

Una respuesta insólita antes del ataque a tiros

En diálogo con LU5, Rivero dio precisiones de la dinámica del hecho protagonizado en principio por los dos imputados, de alrededor de 20 años, uno en calidad de autor y el otro como partícipe necesario.

"La secuencia comienza en un boliche de Rincón, en la salida del mismo se agreden dos varones y posteriormente se exhiben armas de fuego", relató la fiscal.

A posterior, refirió que ante el peligro inminente intentaron obtener una protección institucional: "van a avisarle al personal policial que hace cobertura que la Policía hace fuera de los boliches, y la Policía con esa información le dice que se vayan rápido para su casa".

Unidad policial de Rincón de los Sauces.

De esta manera el grupo de tres jóvenes emprenden el regreso en una auto Fiat Uno pero cuando llegan a la plaza principal de Rincón, la plaza San Martín, son interceptados por el auto Chevrolet Onix donde venían las otras personas: "En la esquina de Neuquén y San Martín le cruzan el vehículo, se baja con el arma, le pega un culatazo al parabrisas, el chico que manejaba por supuesto se asusta emprende la salida, y esta persona le dispara al menos cinco veces".

Conforme a la investigación, la persona que dispara sería el autor del intento de homicidio, y la persona que manejaba partícipe primario. La escena del crimen que no fue mostraba suma violencia: los cristales del lado del conductor totalmente destruidos y dentro del Fiat proyectiles deformados calibre 9 mm, al menos 5 vainas servidas.

Una de las víctimas no volvió a Rincón y advierten miedo a declarar

Como consecuencia, dos de los ocupantes del Fiat Uno resultaron heridos: uno de ellos sintió que el proyectil le rozó el pómulo y le provocó una importante escoriación. El otro, que resultó herido de una lesión más grave está en la capital provincial y todavía no declaró.

"El que no hemos podido entrevistar es el chico que ingresa al hospital con una herida de arma de fuego en la zona lumbar izquierda, y un pequeño orificio pero tenía esquirlas en su espalda, por lo que debió ser trasladado al hospital de Cutral Co, su mamá viaja. Cuando le dan el alta se va a la localidad de Neuquén".

Por este motivo, aclaró que le pidieron colaboración a la policía para entrevistarlo, saber cómo está, y básicamente que les brinde información sobre el episodio.

SFP Plaza Huincul Hospital cutral co (11).JPG Sebastián Fariña Petersen

Además, la decisión de la víctima de no regresar a Rincón de los Sauces donde sobrevivió al intento de asesinato, también incentivó el pedido de la medida cautelar más extrema. Rivero requirió que ambos permanezcan detenidos con prisión preventiva por el plazo de cinco meses. Argumentó que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación y para la integridad de las víctimas.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Juan Pablo Encina, avaló la formulación de cargos y respaldó el pedido de prisión preventiva por el plazo que requirió la fiscalía.

"Tuvimos en cuenta que no quiere volver producto del miedo y que no pudimos encontrar el arma, después de dos allanamientos", informó y agregó: "existió una especie de persecución desde el boliche hasta este momento que son atacadas".

En cuanto a la información de qué sucedió entre los hombres previo al desenlace que pudo ser fatal, Rivero indicó: "está a determinar, dentro del boliche tuvieron una disputa, se agredieron entre las dos partes, esto siguió con empujones y golpes fuera del boliche". Además, también intentan identificar a otras personas que estaban en los asientos traseros del Chevrolet Onix.