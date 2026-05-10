A días de una nueva Marcha Federal Universitaria advierten: "Hay un éxodo docente sin precedentes"

La movilización será el próximo 12 de mayo en distintos puntos del país. Denuncian salarios "indignos" y reclaman mayor presupuesto para las casas de estudio.

La Federación Argentina de Docentes Universitarios Tecnológicos (FAGDUT) convocó a participar de la 4° Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública , una movilización nacional impulsada por el Frente Sindical Universitario y la Federación Universitaria Argentina (FUA), con respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La convocatoria alcanza a los docentes de las 32 sedes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), distribuidas en todo el territorio argentino. Desde el gremio docente advirtieron sobre la crítica situación salarial que atraviesan los profesores universitarios y aseguraron que la falta de recomposición está generando una fuerte salida de profesionales del sistema educativo.

“Hay un éxodo docente sin precedentes”, afirmó el secretario general de FAGDUT, el ingeniero Ricardo Mozzi. En ese sentido, explicó que “los salarios indignos son una catapulta de nuestros ingenieros hacia afuera de la universidad” .

El dirigente también cuestionó las políticas del Gobierno nacional y sostuvo que la situación actual afecta directamente el funcionamiento y la calidad del sistema universitario público. “Un país donde los docentes están bajo la línea de la pobreza habla muy mal de su visión estratégica y de futuro”, expresó.

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Además, Mozzi aseguró que la administración libertaria “está llevando adelante un plan de desmantelamiento de la universidad pública”, en referencia a los recortes presupuestarios y a la falta de actualización salarial.

Reclamos por presupuesto y salarios

Entre los principales reclamos que llevarán a la marcha se encuentran el aumento del presupuesto universitario y una urgente recomposición salarial para docentes y trabajadores del sistema público de educación superior.

Desde FAGDUT señalaron que parte de estas demandas podrían resolverse si el Poder Ejecutivo aplicara la Ley de Financiamiento Universitario actualmente vigente. Según remarcaron, el incumplimiento de esa normativa agrava el deterioro económico de las universidades nacionales.

La protesta se realizará el próximo martes 12 de mayo y tendrá réplicas en distintas ciudades del país.

Desde el gremio docente advirtieron sobre la crítica situación salarial que atraviesan los profesores universitarios y aseguraron que la falta de recomposición está generando una fuerte salida de profesionales del sistema educativo.

“Marchamos para que estudiar no vuelva a ser un privilegio como lo era hace 100 años”, expresaron desde el gremio tecnológico al confirmar la convocatoria.

La movilización del próximo martes será la cuarta Marcha Federal Universitaria organizada en el último tiempo y se espera una amplia participación de docentes, estudiantes, no docentes y organizaciones vinculadas a la educación pública en distintos puntos del país.

En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración principal de FAGDUT será a las 14:30 en la intersección de Avenida de Mayo y Piedras, aunque también habrá marchas y actividades en diversas facultades regionales.