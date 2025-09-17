Neuquén La Mañana Marcha En 35 fotos, así fue la multitudinaria marcha universitaria en Neuquén tras el rechazo a los vetos de Milei

Miles de personas se movilizaron en defensa de la educación pública y celebraron la votación en Diputados que dejó sin efecto el veto presidencial al financiamiento universitario.







Omar Novoa

La capital neuquina fue escenario este miércoles de una de las manifestaciones más importantes del año en apoyo a la educación pública. La convocatoria formó parte de la marcha federal universitaria que se replicó en distintos puntos del país y tuvo como consigna central repudiar el veto del presidente Javier Milei a la ley que garantizaba fondos para las casas de altos estudios.

Desde las primeras horas de la tarde, estudiantes, docentes, no docentes y organizaciones sociales comenzaron a reunirse en el playón de la Universidad Nacional del Comahue, ubicado sobre la calle Buenos Aires al 1400. El clima era de incertidumbre, ya que el debate en la Cámara de Diputados sobre los vetos presidenciales seguía su curso.

La noticia clave llegó a las 17:15: el Congreso había rechazado por amplia mayoría tanto el veto al financiamiento universitario como el correspondiente a la emergencia pediátrica. El anuncio se propagó rápidamente entre la multitud y transformó la tensión previa en un estallido de alegría. Cánticos, aplausos y abrazos marcaron un momento que será recordado por quienes participaron.