Cuántas plazas temáticas se construirán en la ciudad de Neuquén en 2026

El municipio se propone recuperar espacios verdes en los 48 barrios capitalinos. Santa Genoveva, a punto de estrenar el suyo.

El municipio capitalino señaló que continúa avanzando con la recuperación y creación de espacios verdes en todos los barrios de Neuquén . El plan prevé 20 nuevas plazas temáticas durante 2026 y el mantenimiento permanente de los 487 espacios públicos y plazas distribuidos en los 48 barrios , con intervenciones de gran escala que apuntan a fortalecer el uso comunitario y la identidad de cada sector.

En ese marco, una de las próximas intervenciones que se inaugurará formalmente es la puesta en valor de la plaza Pueblos de América , en el barrio Santa Genoveva , más precisamente en Avenida San Juan y Río Senguer, “con una propuesta que tiene que ver con la temática de la casita en el árbol”, señaló la subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres .

El nuevo parque incorpora una estructura en altura con forma de casita integrada por toboganes y cuerdas para trepar, juegos tradicionales como hamacas y sube y baja, piso blando para mayor seguridad, nuevas postas saludables para adultos, reforestación y la puesta en funcionamiento del sistema de riego existente. Además, se ejecutaron veredas internas para mejorar la accesibilidad y facilitar la circulación dentro del predio.

parques

La intervención

La intervención abarca más de 3.500 metros cuadrados y fue pensada no solo para Santa Genoveva, sino también para Villa Farrell y Provincias Unidas. “Estas plazas son para todos”, afirmó Rueda Cáceres.

La funcionaria destacó que se trata de espacios abiertos y de alcance amplio, con buena accesibilidad y capacidad para recibir a familias de distintos sectores de la ciudad. En ese sentido, recordó que otras experiencias recientes como el parque del Zorro y el parque temático del Dinosaurio demostraron una fuerte apropiación comunitaria.

image

“Hemos tenido buena recepción. Cuando la intervención es buena, la gente lo cuida”, expresó al referirse a la respuesta vecinal frente a los nuevos parques temáticos.

Según explicó, el uso intensivo y cotidiano genera un compromiso colectivo que fortalece el cuidado de los espacios públicos y consolida su rol como puntos de encuentro y recreación.

La plaza Pueblos de América es la sexta dentro del remanente de intervenciones proyectadas el año pasado. En paralelo, el municipio avanza con nuevas plazas temáticas previstas para este año. “Ya está la elaboración del pliego de las 20 plazas que se van a proponer en el transcurso de este año”, indicó Rueda Cáceres.

Diseños

Los diseños ya fueron definidos y contemplan intervenciones de gran escala que buscarán transmitir identidad local y garantizar que cada barrio cuente con su propio espacio verde renovado.

A la par, la ciudad realiza un trabajo permanente de mantenimiento. “Neuquén tiene muchísimas plazas, son 487 plazas distribuidas en los 48 barrios”, recordó la subsecretaria al explicar la dimensión del desafío operativo.

Existen cuadrillas específicas que realizan reparaciones de juegos, trabajos de soldadura en estructuras metálicas, corte y bordeo de césped, levantamiento de residuos y renovación de mobiliario urbano como mesas y bancos. Además de las obras estructurales, se desarrollan intervenciones puntuales en distintos sectores.

A esto se sumará, a partir de marzo, el operativo de poda para despejar luminarias, levantar copas de árboles y reforzar la seguridad en plazas y espacios públicos, en coordinación entre Espacios Verdes, Mantenimiento del Espacio Público y Limpieza Urbana.

“Es un desafío para la Municipalidad de Neuquén, no solamente en lo presupuestario, sino también en cuanto a las obras en sí”, afirmó Rueda Cáceres sobre la ejecución de 20 nuevas plazas en un mismo año. No se trata únicamente de instalar juegos, sino de renovar de manera completa cada espacio, incorporando diseño, accesibilidad, iluminación, equipamiento y forestación.

Con estas acciones, Neuquén avanza en el objetivo de que cada barrio cuente con su propio parque temático y consolida una red de espacios públicos pensados para el encuentro, la actividad física y la integración comunitaria.