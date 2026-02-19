Murió un trabajador petrolero en un yacimiento de Rincón de Los Sauces

La información circuló los medios locales y fue confirmada por fuentes del sindicato de petroleros privados.

La muerte del operario conmocionó a la comunidad de Rincón de los Sauces. Foto: archivo.

Un trabajador petrolero falleció cerca del mediodía de este jueves en un yacimiento cercano a Rincón de Los Sauces tras sufrir un paro cardíaco durante su jornada laboral. Según trascendió, el hombre se habría descompensado mientras cumplía sus tareas habituales.

Desde el sindicato de Petroleros Privados confirmaron a LM Neuquén que no se llegó a aplicar la atención médica requerida, ya que intentaron reanimarlo sin éxito tras activar los protocolos de emergencia.

Hasta el momento, no hay comunicaciones oficiales ni de organismos intervinientes.

Otras muertes en el rubro petrolero

En julio, un accidente fatal laboral conmovió al rubro petrolero. Este miércoles 2/07 por la tarde un operario murió en cercanías al yacimiento Mata Mora, a pocos kilómetros de San Patricio del Chañar en Vaca Muerta.

El operario estaba realizando tareas de reparación en el motor de un camión. La cabina del vehículo se habría desplomado intempestivamente sobre el cuerpo del trabajador que murió de manera inmediata.

El hombre fue identificado como Damian Jonathan Lobos, de unos 40 años. El trabajador pertenecía a la empresa TSB.

Trabajadores de otra empresa que circulaban por el sector, lo encontraron y llamaron a emergencias. Rápidamente llegó al lugar personal de policía y una ambulancia, pero ya no había posibilidades de salvar al hombre. En el lugar trabajó el gabinete pericial para establecer la mecánica del hecho.

petrolero damian lobos

Otro de los casos fatales en la región ocurrió en febrero de 2025, cuando un trabajador petrolero identificado como José Quiles, de 44 años, murió tras ser aprisionado por un camionero, quien fue imputado por incumplir diversas guías de procedimientos para efectuar la tarea que tenía bajo su responsabilidad.

El hombre manejaba un camión de una empresa de servicios y esperaba habilitación para retirar un volquete distante a unos 30 metros aproximadamente. Sin coordinar la maniobra con personal del lugar, acercó el camión hacia el volquete, junto al cual se encontraba la víctima, extrayendo líquidos del interior. Como consecuencia, lo aprisionó y le provocó la muerte.