Una mujer de Rincón de los Sauces manoseó a un niño y fue condenada

El juicio contra la mujer se realizó en los primeros días de febrero. En una nueva audiencia se debatirá la pena.

Una mujer de Rincón de los Sauces fue acusada en juicio de haber abusado de un niño de su entorno familiar en dos ocasiones y se la condenó. Le espera una pena que arrancará en los 3 años de prisión.

La resolución la tomó un tribunal unipersonal, que de este modo avaló la teoría del caso presentada por la fiscal Rocío Rivero durante el juicio realizado entre el 2 y 4 de febrero pasado en la Ciudad Judicial.

La imputada, identificada como "L. I. C." , fue condenada por el delito de abuso sexual simple agravado por la situación de convivencia preexistente contra un menor de 18 años (dos hechos en concurso real).

Sobre la base de la prueba producida, que incluyó testimonios de psicólogas y el relato del niño en Cámara Gesell, la representante del MPF acreditó la autoría de los dos hechos.

fiscal Rocío Rivero

Así, se dio por probado que el primero ocurrió en julio de 2022, cuando la víctima y la imputada regresaban de unas vacaciones familiares. Se trasladaban en el asiento trasero de un auto por la ruta, tapados con una manta, junto a otros familiares. En esas circunstancias, y mientras la víctima dormía, la mujer le realizó tocamientos.

El segundo abuso fue días después en una vivienda de la ciudad de Rincón de los Sauces. Mientras el niño dormía, ella ingresó a la habitación y repitió la conducta.

Luego de la declaración de responsabilidad dictada por el juez de garantías Juan Pablo Encina, resta definir la pena que deberá cumplir "L. I. C.", la cual se discutirá en una audiencia de cesura que la Oficina Judicial fijará en los próximos días. La pena a aplicarle, según el artículo 119 del Código Penal, será de entre 3 y 10 años de prisión.

Condenaron a un hombre que abusó de una adolescente

Luego de varias jornadas de juicio, un hombre fue condenado por un abuso sexual contra una adolescente, por un tribunal que analizó la prueba y falló de manera unánime sobre su responsabilidad. Lo espera una pena de prisión efectiva por el hecho.

La resolución del tribunal de juicio fue dada a conocer el viernes pasado en la Ciudad Judicial e involucró a "C.O.J.", acusado de abusar de una adolescente en 2023.

Según acreditó el fiscal del caso Gastón Medina, el hecho fue cometido la noche del 19 de abril de 2023. La víctima, de 15 años en ese momento, se encontró con el imputado y se dirigieron hacia una obra en construcción en la calle Salta al 700. La agresión se produjo en un contexto de consumo de estupefacientes, lo cual —según la fiscalía— profundizó la situación de vulnerabilidad de la adolescente.

gaston medina fiscal

Durante el alegato de clausura del juicio, el fiscal Medina afirmó que la materialidad del hecho y la autoría quedaron demostradas mediante pruebas testimoniales, periciales y científicas, incluyendo estudios médicos, psicológicos y genéticos. La querella, que intervino en representación de la víctima, respaldó el planteo.

Los jueces consideraron de igual manera que los hechos quedaron ampliamente probados y así declararon la responsabilidad del imputado de manera unánime, por el delito de abuso sexual con acceso carnal, en calidad de autor.