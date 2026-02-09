Abren una nueva carrera gratuita en Seguridad e Higiene: cómo inscribirse

La propuesta consiste en una carrera de tres años con modalidad presencial. Tendrá su cursada los días viernes y sábados, iniciándose en marzo de este año.

La nueva carrera de seguridad e higiene se dicatará en Rincón de Los Sauces.

El Consejo Provincial de Educación abrirá el 19 de febrero la inscripción para una nueva carrera pública y gratuita . Se trata de una tecnicatura superior en Seguridad e Higiene Laboral que se dictará en Rincón de los Sauces a partir del presente ciclo lectivo.

La propuesta de formación surge de un convenio firmado entre el ministerio de Educación, el Consejo Provincial de Educación y el municipio de Rincón de los Sauces.

La nueva tecnicatura estará alojada en el Anexo Rincón de los Sauces del Instituto Superior para la Educación Tecnológica y Productiva del Neuquén (ISEteP), dependiente de la dirección provincial de Educación Superior del CPE.

Seguridad e higiene rincón (1)

Cómo será la nueva carrera de la provincia

La propuesta consiste en una carrera de tres años con modalidad presencial. Tendrá su cursada los días viernes y sábados, iniciándose en marzo de este año. Constituirá la primera cohorte de esta tecnicatura que se dicta desde el Estado provincial y en forma gratuita.

Al respecto la directora provincial de Educación, Ana Laura Sotz, afirmó en diálogo con RTN que los viernes la cursada será entre las 17 y las 21 y los sábados será de 9 a 18. El régimen, según indicó, es de "presencialidad intensiva cuatrimestral".

"Quienes egresen de la tecnicatura podrán desempeñarse como agentes generadores de cambio, instrumentando los conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes en situaciones reales de trabajo y estarán habilitados profesionalmente con competencias para la organización, planificación y diseño de actividades", afirmaron desde la Provincia.

Además, para gestionar recursos de los servicios, evaluar, controlar y capacitar en aspectos inherentes a la seguridad e higiene laboral, aplicando y exigiendo el cumplimiento de la normativa vigente. Tendrán la capacidad y responsabilidad de prevenir accidentes e incidentes, y enfermedades de origen laboral, la protección del medio ambiente, como así también el análisis y adecuación de las condiciones de higiene y seguridad para todo tipo de establecimiento y/o explotación.

Seguridad e higiene

"Esta tecnicatura como la que vamos a abrir en la región del Pehuén, por primera vez se van a dar desde el CPE. Existen otras ofertas en el mundo de la educación superior pero nosotros no la teníamos", expresó la directora provincial.

Cómo inscribirse

Las inscripciones se realizarán, en una primera instancia, en la jornada informativa y de registro que se realizará en la Escuela Primaria N° 238 Gral. Enrique Mosconi, ubicada en la avenida 20 de Diciembre sin número de Rincón de los Sauces, el 19 de febrero a las 12. En ese espacio se detallarán otras futuras fechas y lugares de inscripción.

Es requisito para acceder a la carrera poseer estudios secundarios completos. Los interesados deberán presentar fotocopia de título secundario, o certificado de título en trámite - en caso de ser recientes egresados-, y fotocopias de documento de identidad y acta de nacimiento. Toda la documentación deberá ser actualizada y certificada por juez de Paz

Quienes tengan consultas respecto de la nueva oferta educativa pueden hacerlas a través del correo electrónico [email protected].

Según agregaron desde la Provincia, es importante concurrir a la jornada informativa del 19 de febrero, ya que en ella se darán detalles de la modalidad de cursado y de las características de la tecnicatura.