Alerta amarilla por viento fuerte y lluvia en la provincia de Neuquén: a cuánto llegarán las ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el alerta para este martes. Protección Civil recomendó a la población extremar las medidas de precaución.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas por viento fuerte en toda la provincia y por lluvia en la zona sur, para este martes. La Dirección Provincial de Protección Civil, dependiente de la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad, informó que están siendo monitoreados a nivel provincial.

Según se informó en un comunicado, en lo que respecta al pronóstico de viento, el martes 10 será la jornada de mayor complejidad, mientras que el miércoles persistirán las condiciones ventosas, con mejoras graduales a partir del jueves.

En tanto, la zona afectada por lluvias, algunas localmente fuertes, está acotada a la región de los Lagos del Sur . Allí se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 milímetros, pudiendo ser superados en forma local. En las zonas más elevadas, la precipitación será en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada.

Por tal motivo, se recomienda a la ciudadanía extremar las medidas de prevención, evitar actividades al aire libre y desplazarse por las rutas neuquinas. También se solicita asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Pronóstico día por día en Neuquén

Lunes 9 de febrero: Se registran vientos moderados a regulares del sector sudoeste-oeste, con ráfagas que pueden alcanzar entre 60 y 70 km/h . Las temperaturas oscilarán entre 20° y 30°, con presencia de lloviznas aisladas.

. Las temperaturas oscilarán entre 20° y 30°, con presencia de lloviznas aisladas. Martes 10 de febrero: Se esperan vientos regulares a fuertes, con velocidades sostenidas de 40 a 60 km/h y ráfagas que podrían oscilar entre 90 y 100 km/h , pudiendo ser superadas de manera puntual. Los períodos de mayor peligrosidad se darán durante el mediodía, la tarde y la noche. Temperaturas: mínima de 15° y máxima de 31°. Cielo algo a parcialmente nublado, con condiciones de inestabilidad.

, pudiendo ser superadas de manera puntual. Los períodos de mayor peligrosidad se darán durante el mediodía, la tarde y la noche. Temperaturas: mínima de 15° y máxima de 31°. Cielo algo a parcialmente nublado, con condiciones de inestabilidad. Miércoles 11 de febrero: Continuará el ingreso de aire del oeste, con precipitaciones aisladas en zonas cordilleranas, períodos ventosos y descenso de la temperatura.

El director provincial de Protección Civil, Carlos Cruz, solicitó a la población “mantenerse informada a través de los canales oficiales” e informó que, según el pronóstico, las condiciones comenzarán a mejorar a partir del jueves, con vientos moderados y un paulatino ascenso de la temperatura hacia el fin de semana.

Por último, reiteró los números a tener en cuenta durante estas condiciones: 100 de bomberos, 101 de policía, 103 de defensa civil y 107 de salud.