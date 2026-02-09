Fiesta de la Confluencia 2026: qué se sabe de los shows suspendidos y la devolución de las entradas

La evacuación transcurrió sin mayores inconvenientes. La Municipalidad y la productora evalúan las medidas a tomar tras la suspensión del evento.

La Fiesta de la Confluencia se suspendió tras un repentino aumento en la velocidad del viento.

De forma repentina, por un cambio en el clima, la Fiesta de la Confluencia suspendió su última noche cerca de las 21 de este domingo. El operativo de seguridad evacuó del predio a más de 250 mil personas en 30 minutos , según informaron. Este lunes, la Municipalidad y la productora evalúan las medidas a tomar tras la suspensión del evento.

Las fuertes ráfagas de viento se sintieron con todo en la Isla 132 y levantaron una nube de polvo que restringió la visibilidad. Los shows de Dillom, La Joaqui y Trueno fueron los cancelados, además de espectáculos en el escenario Limay y el Energy Arena.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, Francisco Baggio, afirmó que el operativo transcurrió con absoluta tranquilidad.

Fiesta de la Confluencia 2026 viento éxodo (6) Claudio Espinoza

Afirmaron que el operativo de evacuación no tuvo inconvenientes

"Tuvimos que suspender los recitales principales de esta cuarta jornada y de esta manera desconcentrar el predio rápidamente. En 30 minutos pudimos hacer que 250.000 personas salgan, en absoluta tranquilidad y sin ningún problema, de la Isla", dijo Baggio en diálogo con LU5.

"Se ha priorizado todo lo que tiene que ver con la seguridad, con el traslado de personas y naturalmente con lo que en estos casos más nos importa que es que no tengamos absolutamente ningún incidente producto de este cambio que se dio en el clima", agregó.

Respecto, puntualmente, al cambio en el pronóstico, el subsecretario detalló que "teníamos previsto ráfagas de entre 40 y 50 km/h, pero repentinamente ese pronóstico cambió y las ráfagas fueron un poco más intensas de 62 km/h según la estación meteorológica de Defensa Civil y esto fue lo que obligó a tomar la decisión".

Fiesta de la Confluencia 2026 viento (5) Claudio Espinoza

Según explicó, las autoridades realizaron un seguimiento de la evacuación mediante "un centro de monitoreo y seguridad de la fiesta, integrado por un grupo de organismos, tanto municipales como provinciales, que trabajamos en todas las hipótesis que hay de desconcentración de la isla", dijo.

Baggio comentó que este monitoreo lo realiza Defensa Civil, el Sien, la Policía, Tránsito, Bomberos, guardavidas, entre otros. "Todos estuvimos abocados a que esta masa de gente que salía, más la gente que naturalmente estaba llegando a la fiesta, porque que eran cerca de las 21 horas", contó.

Si bien el operativo en normas generales transcurrió sin inconvenientes, el subsecretario relató que hubo "algunas situaciones puntuales que se dieron naturalmente por las fuertes ráfagas. Esas situaciones vinculadas a la seguridad, la verdad que no ameritaron en ningún caso activar ningún protocolo especial de emergencia". Agregó que "pudo haber alguna situación puntual, pero absolutamente menor".

Fiesta de la Confluencia 2026 viento (11) Claudio Espinoza

Baggio destacó la labor de la Jefatura de Gabinete de la Municipalidad:: "principalmente destacar la tarea de la Jefatura de Gabinete, que genera toda esta coordinación para que claramente no tengamos absolutamente ningún inconveniente en esto".

A pesar de lo inconveniente de la suspensión, el funcionario municipal dijo: "que pudiéramos trabajar en esta desconcentración de la isla nos da la experiencia, la seguridad y la garantía de que el proceso fue atento y acorde a las circunstancias".

Qué pasa con los conciertos suspendidos

La Municipalidad de Neuquén y la productora se reunieron este lunes a las 10 para evaluar las medidas a tomar tras las suspensión del evento. "Estamos frente a una alerta climática de tres días. Vamos a tener viento fuerte, en algún caso alerta amarilla. Estamos monitoreando los pronósticos en este momento", dijo Baggio. "Lo que ocurra en adelante con la fiesta y los recitales que se cancelaron dependerá de las condiciones climáticas", explicó.

De esta forma, se aguarda la culminación del encuentro y, a través de los canales oficiales, darán a conocer la decisión respecto a la devolución de las entradas preferenciales y qué pasará con los shows de La Joaqui, Dillom y Trueno.