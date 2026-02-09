¿Qué pasó con el IPC? Carlos Quintriqueo metió una denuncia que pone a Neuquén en el centro del conflicto

El líder de ATE Neuquén fue hasta la Justicia Federal. Entiende que Nación "metió mano" en los números, que complicarían a los estatales de Neuquén.

El secretario general de ATE Neuquén , Carlos Quintriqueo , presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal de Neuquén para que se investigue la presunta intromisión política del Gobierno nacional en el Índice de Precios al Consumidor ( IPC ), un indicador decisivo para la actualización de salarios estatales en Neuquén.

La presentación judicial acusa a "autoridades de la Presidencia de la Nación y del Ministerio de Economía", según la denuncia (serían Javier Milei y Luis "Toto" Caputo") de haber interferido en la esfera técnica y autónoma del INDEC con el objetivo de postergar la entrada en vigencia de un nuevo sistema de medición del IPC ya definido por el organismo.

En el escrito, Quintriqueo solicita que se investiguen los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal), además de violación de la fe pública y cualquier otra figura que pueda surgir de la investigación. La denuncia sostiene que estas decisiones afectan de manera directa derechos salariales de miles de trabajadores estatales de Neuquén.

ATE denuncia federal Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE Neuquén en la Fiscalía Federal, por la presentación de la denuncia al gobierno nacional.

ATE señaló que el IPC no es un dato abstracto, sino un componente central del salario, que tiene carácter alimentario y tutela constitucional. En ese sentido, el gremio explicó que los haberes de los estatales neuquinos se actualizan de forma automática por el índice elaborado por el INDEC, conforme a acuerdos paritarios vigentes y normativa provincial.

IPC: por qué se alteró el indicador nacional

“La afectación de la autonomía del INDEC impacta de manera inmediata en el monto del salario, en el cálculo de jubilaciones, en el aguinaldo y en la previsibilidad de la negociación colectiva”, advirtió la organización sindical, que pidió además ser tenida como querellante en la causa.

En cuanto a la competencia, la denuncia sostiene que corresponde a la Justicia Federal de Neuquén porque los efectos concretos de las decisiones cuestionadas se producen en esta provincia, al modificar el modo en que se determina el IPC utilizado para actualizar salarios.

En el apartado de los hechos denunciados, Quintriqueo apunta directamente a las máximas autoridades nacionales, encabezadas por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo, a quienes acusa de haber dictado resoluciones para demorar el nuevo cálculo del IPC con fines políticos, con el objetivo de sostener un relato oficial alejado de la realidad inflacionaria.

Denuncia penal contra Caputo y Milei de Quintriqueo

El escrito recuerda que el INDEC fue creado por la Ley 17.622 como un organismo autárquico, técnico e independiente, cuya función es producir estadísticas oficiales con criterios científicos e imparciales, y advierte que cualquier interferencia política erosiona la confianza pública en los datos oficiales.

La denuncia abre otro frente de conflicto entre ATE y el Gobierno nacional y pone nuevamente en el centro del debate la credibilidad del IPC, un indicador clave en un contexto de alta inflación y tensión salarial. En Neuquén, donde el índice impacta de lleno en el bolsillo de los estatales, el reclamo ya salió del plano gremial y quedó en manos de la Justicia.

IPC de Neuquén: se viene un fuerte pedido

"El acuerdo salarial logrado fue una certeza para proteger el salario; al final teníamos razón, ya no se puede confiar en el índice nacional, ellos mismos lo están diciendo, así que vamos a rever todo en unos meses acá en Neuquén", planteó a LM Neuquén el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, quien sostuvo que ya no se puede confiar en la divulgación del INDEC, y que eso afecta a los salarios de los neuquinos.

Paritarias ATE - Gobierno 02-12-2025 (2) ATE salió de la reunión en diciembre y torció la paritaria. Claudio Espinoza

El último incremento alcanzado en Neuquén por IPC trimestral fue del 7,9% y alcanzó a unos 64 mil empleados del Poder Ejecutivo, pero también a los del Poder Judicial y de la Legislatura. Fue la última cuota del acuerdo 2025.

"Como le de más alta esa medición, ellos (por el gobierno nacional) van a difundir sobre la vieja metodología que no se midió, porque se midió con la nueva. Esto es lo que dicen a la sociedad entera, que van a dibujar los números, y esta es la preocupación que tenemos como país", dijo Quintriqueo.

Y acotó: "Entonces hoy creo que nos asiste la razón cuando discutíamos el acuerdo salarial de seis meses, porque ese IPC ya no sirve, porque quedó demostrado que hay un IPC que se va a publicar que va por encima del del gobierno nacional".