Cayó en un control de alcoholemia en Centenario con un registro alto: un clásico del fin de semana

La jornada fue coordinada entre inspectores y el destacamento de Villa Obrera. Los controles en Centenario se convirtieron en un clásicos los fines de semana.

Este domingo por la madrugada se vivió una intensa jornada por varios conductores que dieron alcoholemia positiva en Centenario . Aunque la ciudad se encuentre adherida a la Ley de Alcohol Cero, frecuentemente se muestran índices de casos positivos cada fin de semana.

En esta ocasión, la municipalidad llevó adelante un operativo de tránsito sobre Avenida del Libertador y Alfredo Godoy Díaz, como también se hizo sobre Av. Libertador frente al Hospital. Los operativos se realizaron en conjunto entre inspectores municipales, policía de Tránsito de Villa Obrera y Comisaría 52.

Como resultado de haber realizado pruebas de alcoholemias, 4 personas resultaron positivas. El mayor registro fue de 1,68 miligramos de alcohol en sangre.

alcoholemia centenario (10)

Lo que dejó el operativo en Centenario

Además de haberse registrado el caso más alto de alcoholemia, también se labraron 15 actas contravencionales por incumplimiento en la documentación vehicular.

Respecto al control vehicular sobre Avenida del Libertador y Alfredo Godoy Diaz, fueron 4 las alcoholemias positivas y la más alta 1,68 g/l. El otro operativo, frente al Hospital se labraron otras 15 actas de contravenciones y fueron 3 los vehículos que fueron secuestrados, de 2 hombres y 1 mujer. El caso más alto fue de 0,45 g/l.

alcoholemia centenario (11)

Una baja en casos positivos de alcoholemia en Centenario

Una considerable baja de casos positivos se viene dando en la ciudad, a raíz de un implacable control de tránsito tanto dentro de Centenario como en la ruta 7.

Días atrás Benito Torres, el secretario de Tránsito y Transporte de la ciudad de Centenario, destacó la baja de casos en estos operativos y destacó la campaña de "Alcohol Cero al volante" que impulsan.

"Estamos haciendo controles en la semana y fines de semana, el problema es que sigue habiendo casos", indicó en diálogo con LM Neuquén. De esta forma, destacó el hecho que de 200 controles que realizaron solo 3 conductores dieron positivo de alcoholemia por lo que "de una forma u otra estamos contentos".

"Hemos hecho campaña durante las fiestas y estos días de 'Alcohol Cero al Volante' y ha amortizado bastante, porque de 8 a 10 casos que tenemos por semana, en este caso dieron 3", destacó Torres.

alcoholemia centenario (12)

Por otra parte, indicó que se encuentran trabajando también con efectivos de una nueva comisaría que se inaugurará en la localidad y algo a destacar para el director de Tránsito es también el trabajo en conjunto con la policía motorizada.

Alcoholemia en "zona de bares" de Centenario: de cuánto fueron los casos más altos

Pese a una drástica baja en las últimas semanas, el fin de semana pasado se detectaron varios casos de alcoholemia positiva y con dos de ellos que se llevaron la graduación más alta de la noche. El operativo se llevó a cabo tanto en la ruta 7 frente al cementerio y la calle Belgrano del Casco Viejo.

El operativo de calle Belgrano, que se realizó entre las 2 y 5 horas de la madrugada, y en conjunto entre los inspectores de Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad, Policía de Tránsito, efectivos de la Comisaría 5ta y policía motorizada (DEMOSE). Por otro lado, el realizado sobre la ruta estuvo a cargo de inspectores de tránsito de Villa Obrera.

La graduación más alta en el operativo dentro de la ciudad fue de 1,71 y sobre la ruta de 1,56 gramos de alcohol en sangre. A su vez, se labraron alrededor de 40 actas contravencionales en ambos operativos.