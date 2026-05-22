Intentó ingresar cocaína oculta en una visita a la cárcel y terminó imputada

El insólito hallazgo ocurrió durante un control de rutina en una unidad de detención. La mujer quedó vinculada a una causa federal por narcotráfico.

La mujer quedó imputada en una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Un procedimiento de rutina realizado por personal policial en la cárcel terminó con el secuestro de cocaína y una mujer imputada por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

El hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 14.30 en la Unidad de Detención N°11 de Centenario , cuando la persona se presentó en el establecimiento penitenciario para visitar a un interno alojado en el lugar.

Según informaron fuentes policiales, durante el control preventivo realizado por personal femenino del sector de Seguridad, detectaron que la visitante ocultaba un pequeño recipiente plástico transparente dentro de una media colocada en su pie derecho.

Al inspeccionar el contenido, los efectivos encontraron una sustancia pulverulenta de dudosa procedencia, por lo que se activó de inmediato el protocolo de seguridad y se dio intervención al Departamento Antinarcóticos.

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Confirmaron que era cocaína

Minutos después, personal especializado realizó los análisis correspondientes y confirmó que la sustancia secuestrada era clorhidrato de cocaína.

De acuerdo a la información oficial, el cargamento tenía un peso total de 1,08 gramos.

Tras el resultado positivo, la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, encabezada por la fiscal Silvia Moreira, dispuso la imputación de la mujer por una presunta infracción a la Ley Nacional 23.737 de estupefacientes.

carcel u22 cutral co unidad penitenciaria El delincuente que cumple sus condenas en la U22, cada vez que obtiene salidas, comete algún delito.

El insólito elemento con el que intentaron ingresar droga en la cárcel

El reciente caso no es el único en la región. El 19 de marzo, la Policía de Neuquén logró frustrar un intento de ingreso de droga en la Unidad de Detención N° 22 de Cutral Co.

El procedimiento se inició cuando un hombre se presentó en el establecimiento con la intención de entregar pertenencias a un interno alojado en el pabellón 1. Sin embargo, durante la requisa, un sargento primero advirtió una irregularidad en uno de los elementos.

Al inspeccionar un envase de desodorante a bolilla, el efectivo encontró en su interior un envoltorio de nylon transparente que contenía una sustancia en polvo de color blanco, lo que activó el protocolo de intervención.

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Testeo y confirmación

Tras el hallazgo, la policía solicitó la presencia del Departamento Antinarcóticos, que realizó las pericias correspondientes en el lugar. Mediante un test reactivo, se confirmó que la sustancia era clorhidrato de cocaína, con un peso total de 5,3 gramos.

Luego de labrarse el acta correspondiente, el hombre fue notificado de la imputación penal en su contra y recuperó su libertad supeditada a la causa.

Las actuaciones quedaron a disposición de la fiscalía, que continuará con la investigación para determinar las responsabilidades y el destino de la sustancia incautada.