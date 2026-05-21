Descartaron una bolsa de anfetaminas en la ruta para zafar de un control

Mientras su vehículo era requisado, arrojaron los fármacos por la ventana. Quedaron demorados.

Dos hombres fueron demorados durante un operativo de control realizado por efectivos de Gendarmería Nacional Argentina sobre la Ruta Nacional 40 , en cercanías de San Carlos de Bariloche, luego de que intentaran deshacerse de una bolsa que contenía más de 200 pastillas de anfetamina.

El procedimiento se desarrolló en el marco de los controles preventivos que se realizan de manera habitual sobre uno de los corredores viales más transitados de la Patagonia, utilizado tanto para el transporte de pasajeros como para la circulación de cargas entre distintas provincias de la región.

Según trascendió, los efectivos detuvieron un vehículo particular ocupado por dos hombres y, mientras realizaban la inspección correspondiente, observaron una maniobra sospechosa por parte de los ocupantes.

Intentaron arrojar una bolsa durante el control

De acuerdo con la información publicada por Realidad Sanmartinense, los gendarmes advirtieron que desde el interior del vehículo habían arrojado un objeto por la ventanilla antes de finalizar el procedimiento.

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La situación despertó sospechas inmediatas y motivó una revisión más exhaustiva tanto del automóvil como del sector donde había caído el elemento descartado.

En presencia de testigos, los efectivos inspeccionaron la bolsa y confirmaron que contenía 201 pastillas de anfetamina, una droga sintética estimulante cuya comercialización se encuentra prohibida fuera de los circuitos médicos autorizados.

Las anfetaminas son consideradas sustancias de riesgo debido a sus efectos sobre el sistema nervioso central y su frecuente vinculación con circuitos ilegales de distribución y consumo.

También encontraron cannabis dentro del vehículo

La inspección continuó dentro del rodado y permitió detectar además un frasco con aproximadamente 20 gramos de cannabis sativa.

A partir de ese hallazgo, los efectivos avanzaron con el secuestro de los distintos elementos que podrían resultar de interés para la investigación judicial.

Entre los objetos retenidos figuran el vehículo en el que se trasladaban los sospechosos, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo. Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Gendarmería genérica

Investigan el origen y destino de la droga

La causa quedó bajo intervención de la Fiscalía Federal Descentralizada de Bariloche, que investiga el hecho como una presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Según publicó el mismo medio, los dos hombres quedaron supeditados a la investigación mientras se intenta determinar de dónde provenían las sustancias y cuál era el destino final del cargamento.

Los investigadores tampoco descartan que detrás del traslado detectado durante el operativo pueda existir una estructura de distribución más amplia vinculada al tráfico de drogas sintéticas en la región.

En ese contexto, el análisis de los teléfonos celulares secuestrados aparece como una de las principales herramientas para intentar reconstruir contactos, recorridos y posibles conexiones de los sospechosos.

Controles reforzados en rutas patagónicas

En los últimos meses, Gendarmería Nacional Argentina intensificó los controles sobre distintas rutas nacionales de la Patagonia debido a la importancia estratégica de estos corredores para la circulación regional.

La Ruta 40 es uno de los puntos donde se desarrollan operativos frecuentes orientados tanto a reforzar la seguridad vial como a prevenir el tráfico de estupefacientes y otros delitos federales.

Por su extensión y conexión entre provincias patagónicas, el corredor es considerado clave dentro de los esquemas de control desplegados por las fuerzas federales en el sur del país.