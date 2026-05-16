Ruta 40: dos camionetas protagonizaron un violento choque a la altura de Chos Malal

El siniestro vial ocurrió este sábado en uno de los accesos de la ciudad. El tránsito en la zona se vio demorado momentáneamente.

Este sábado la Ruta 40 volvió a convertirse en escenario de un impactante choque que, afortunadamente, no dejó víctimas fatales. El hecho tuvo lugar en el acceso norte de la ciudad de Chos Malal , y fue protagonizado por dos camionetas.

Según las primeras informaciones, el accidente ocurrió en horas del mediodía e involucró a una Toyota Hilux y una Volkswagen Saveiro. De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, una de ellas circulaba por la ruta cuando la otra intentó volver a incorporarse a la calzada, momento en el que se produjo el violento desenlace.

El impacto fue de tal magnitud que ambas camionetas quedaron tendidas a un costado de la calzada, y alertó a otros conductores que transitaban por el lugar, quienes detuvieron la marcha y rápidamente dieron aviso a las autoridades.

En diálogo con LM Neuquén, el oficial instructor de Bomberos Voluntarios Nicolás Catalán precisó que el llamado se recibió a las 12:29 y que de inmediato se desplazó una unidad de rescate hacia el lugar. "En el lugar se observaba una Toyota Hilux color negra a orillas de la senda peatonal y una Volkswagen Saveiro a unos 10 metros de distancia", detalló.

Según el oficial, los ocupantes —uno por vehículo— se encontraban fuera de los rodados, en estado de shock pero sin rastros de lesiones visibles. El ocupante de la Saveiro fue trasladado al hospital en ambulancia, mientras personal de Bomberos procedió a estabilizar los vehículos y asegurar la zona.

Afortunadamente, los ocupantes de ambos vehículos salieron ilesos y solo registraron heridas leves, según confirmaron en el lugar el personal policial y sanitario. El mayor saldo fue material: la Volkswagen Saveiro fue la más comprometida y sufrió serios daños en uno de sus laterales.

choque ruta 40 (3)

En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía y profesionales del Hospital Gregorio Álvarez, quienes asistieron a los involucrados. Durante las tareas, el tránsito en la zona sufrió algunas restricciones momentáneas.

NOTICIA EN DESARROLLO...