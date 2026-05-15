Un petrolero de UOCRA murió en un yacimiento de Vaca Muerta: lo encontraron sus compañeros al otro día
Sospechan que el fallecimiento ocurrió el jueves por la noche e intentan determinar las causas. "No saben si lo golpeó un caño o fue por causas naturales", afirmaron desde el gremio.
Un trabajador petrolero del gremio de la UOCRA fue hallado muerto este viernes a primera hora de la mañana, cuando sus compañeros llegaron al lugar de trabajo. Se trata de un soldador que operaba en un ducto del yacimiento Barrosa, en el proyecto La Angostura Norte II.
El secretario general de la UOCRA, Víctor Carcar, confirmó el trágico hecho a LM Neuquén. Aseguró que todavía se desconoce la causa de muerte y que, entre las hipótesis, se podría haber tratado de una causa natural o de un accidente con un caño. "Lo encontraron sentado, no saben si lo golpeó un caño o fue por causas naturales", afirmó el gremialista.
En desarrollo.
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