Figueroa, con empresarios neuquinos: "Queremos que lleguen primero"

Se reunió con referentes de distintos sectores productivos. Durante su exposición, compartió los datos de la gestión y “las oportunidades” para la provincia.

Con la participación de empresarios y referentes del sector productivo, se desarrolló el lunes por la noche en el Club Alemán de Neuquén Capital la jornada “Generación de Empleo y Desarrollo”, que reunió a los referentes de la Unión Empresarios Neuquinos (UEN).

Durante una cena, el gobernador Rolando Figueroa convocó a todos los sectores e invitó al sector empresario a acompañar el crecimiento neuquino. Durante su exposición, compartió los datos de la gestión y las oportunidades para la provincia.

El mandatario expuso en detalle los principales lineamientos de trabajo vinculados al desarrollo económico, el fortalecimiento de las pymes, la articulación público-privada y las políticas destinadas a consolidar nuevas oportunidades que trae el desarrollo de Vaca Muerta.

Durante el encuentro se focalizó en la necesidad de sostener el trabajo coordinado del sector público y privado para acompañar “el crecimiento sostenido de la provincia” y potenciar el empleo.

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Convocó a las empresas

“Que ustedes sepan hacia dónde vamos, que ustedes tengan el horizonte y que nos preparemos, porque queremos que las empresas neuquinas y el empleo neuquino sean los que crezcan con todas estas acciones”, ratificó.

“Si queremos desarrollar cualquier tipo de rama, que el empresario neuquino sea el que llegue primero”, insistió y ejemplificó las acciones que se llevan adelante desde la provincia para potenciar este crecimiento como herramientas de crédito.

Durante la actividad estuvieron presentes los ministros Jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepe” Ousset; de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; de Salud, Martín Regueiro; la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz; el presidente del Banco Provincia del Neuquén (BPN), Gabriel Bosco; el secretario del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (Copade) Rubén Etcheverry; el subsecretario de Turismo, Sergio Sciacchitano; y la senadora nacional Julieta Corroza, entre otras autoridades.

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El trabajo con las petroleras

Sobre el cierre del encuentro Figueroa destacó el trabajo coordinado con las operadoras para avanzar en la pavimentación de las rutas neuquinas, un desarrollo de infraestructura clave para la producción y el turismo.

“Todo lo que estamos monetizando de Vaca Muerta va a obra pública”, recordó y recalcó: “Sin sustentabilidad social, el desarrollo energético de Neuquén y Argentina es inviable”.