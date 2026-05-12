Alerta sanitaria por brote de hantavirus en un crucero: contagios, cuarentena y aislamiento en distintos países

La preocupación aparece tras los contagios vinculados al barco que partió desde Ushuaia, y la particularidad de la cepa confirmada. Hay tres muertos.

El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius ya provocó contagios, cuarentenas y aislamientos en distintos países.

El brote de hantavirus detectado a bordo del crucero MV Hondius - que había zarpado en abril desde Tierra del Fuego - ya dejó tres muertos, varios contagios y pasajeros aislados en distintos puntos del mundo. Lo que comenzó como una emergencia sanitaria dentro de una expedición marítima terminó en un operativo internacional de vigilancia epidemiológica que involucra hospitales, cuarentena, aislamiento y controles en al menos siete países.

La situación mantiene en alerta a organismos sanitarios de Europa y América del Norte debido a una característica que diferencia a la cepa Andes de otros hantavirus conocidos: su capacidad de transmitirse entre personas.

Hasta el momento, el brote ya provocó tres muertes , siete contagios confirmados y varios casos sospechosos distribuidos entre pasajeros y tripulantes del barco, que había partido desde Ushuaia el 1° de abril rumbo al Atlántico Sur y zonas antárticas.

En este preocupante contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) insiste en la necesidad de mantener estrictos aislamientos y seguimientos prolongados para todos los contactos estrechos.

Hantavirus: casos confirmados de hantavirus y personas en aislamiento

La emergencia sanitaria por hantavirus ya involucra directamente a Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Suiza, Francia, Estados Unidos y Sudáfrica, además de otros territorios donde hubo escalas o traslados médicos vinculados al crucero.

hantavirus Las autoridades sanitarias internacionales mantienen bajo vigilancia el brote vinculado a la cepa Andes detectada entre pasajeros del crucero.

Las primeras víctimas fueron un matrimonio neerlandés que había recorrido Sudamérica antes de embarcar en Ushuaia. El hombre comenzó con síntomas el 6 de abril y murió pocos días después durante una escala en la isla Santa Elena.

Su esposa también abandonó el barco tras sentirse mal y murió en un hospital sudafricano. Las pruebas confirmaron la infección por la cepa Andes. Y el tercer fallecimiento corresponde a una pasajera alemana que desarrolló neumonía mientras permanecía dentro del crucero.

Los casos confirmados en varios países

Reino Unido confirmó dos contagios y mantiene bajo análisis otro caso sospechoso vinculado al barco. Uno de los pacientes británicos permanece internado en terapia intensiva en Sudáfrica después de haber sido evacuado desde la isla Ascensión.

confirmó dos contagios y mantiene bajo análisis otro caso sospechoso vinculado al barco. Uno de los pacientes británicos permanece internado en terapia intensiva en Sudáfrica después de haber sido evacuado desde la isla Ascensión. Suiza también confirmó un caso positivo correspondiente a un pasajero que regresó desde Santa Elena vía Sudáfrica y Catar.

también confirmó un caso positivo correspondiente a un pasajero que regresó desde Santa Elena vía Sudáfrica y Catar. Francia confirmó cinco ciudadanos evacuados del barco quedaron internados y aislados en París dentro de habitaciones especiales con circulación de aire controlada. Las autoridades francesas además rastrean a más de veinte posibles contactos estrechos que compartieron vuelos con pasajeros infectados.

confirmó cinco ciudadanos evacuados del barco quedaron internados y aislados en París dentro de habitaciones especiales con circulación de aire controlada. Las autoridades francesas además rastrean a más de veinte posibles contactos estrechos que compartieron vuelos con pasajeros infectados. Estados Unidos por su parte, trasladó a pasajeros a un centro médico especializado en Nebraska. Uno de ellos permanece internado en una unidad de contención biológica.

Por qué la OMS insiste con cuarentenas estrictas

La OMS explicó que el riesgo de contagio resulta más alto durante los primeros días de síntomas, motivo por el cual recomendó cuarentenas estrictas y monitoreo permanente de todas las personas que mantuvieron contacto cercano con los infectados.

argentino crucero hantavirus

Uno de los elementos que más preocupa a los especialistas es el largo período de incubación del virus. Según detallaron las autoridades sanitarias, los síntomas pueden aparecer hasta seis semanas después de la exposición.

Eso obliga a mantener vigilancia epidemiológica prolongada sobre pasajeros y tripulantes que actualmente se encuentran dispersos en distintos países. Aunque la OMS aclaró que el escenario “no es comparable” con la pandemia de covid-19, el organismo reconoció que todavía podrían surgir nuevos casos vinculados al crucero.

Las autoridades sanitarias además remarcan que la cepa Andes es la única variante conocida de hantavirus con capacidad de transmisión interpersonal.

Qué se sabe sobre la cepa Andes y el riesgo global

El hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida principalmente mediante contacto con saliva, orina o heces de roedores infectados. La variante Andes, detectada en este brote, circula en América del Sur y presenta antecedentes especialmente en Argentina y Chile.

Los cuadros suelen comenzar con fiebre, dolores musculares y malestar general. Sin embargo, algunos pacientes evolucionan rápidamente hacia neumonías graves y complicaciones respiratorias severas. Actualmente no existe una vacuna específica ni un tratamiento antiviral dirigido contra la enfermedad.

Pese a la preocupación internacional, distintos gobiernos insisten en que el riesgo para la población general continúa siendo bajo.

De todos modos, el brote de hantavirus del MV Hondius volvió a poner en discusión la importancia de la cooperación sanitaria internacional frente a enfermedades emergentes y episodios con potencial de expansión global.