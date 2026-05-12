Una Inteligencia Artificial quedó encargada de un bar y fracasó: los insólitos pedidos que hizo

Según afirmaron, la IA era capaz de tomar decisiones por cuenta propia, con escasa intervención humana. Pero nada salió como esperaban.

La Inteligencia realizó una mala gestión en una cafetería y tuvo fallas en su funcionamiento.

Hace menos de un mes, una Inteligencia Artificial (IA) fue designada como encargada de la gestión de una cafetería. Mona, como la nombraron, se encargó de la contratación de empleados, los suministros y la gestión del lugar pero no todo salió como se esperaba.

Se trata de un experimento diseñado para anticiparse al futuro, que puso en marcha por Andon Labs, una startup con sede en San Francisco, Estados Unidos. Basada en Gemini, para el objetivo se utilizó IA agéntica , un sistema automatizado capaz de tomar decisiones por cuenta propia, con escasa intervención humana.

Según Andon Labs, Mona tramitó las licencias, diseñó el menú, buscó proveedores e incluso reclutó al personal: publicó las ofertas de empleo, realizó entrevistas y tomó las decisiones de contratación. Incluso, a través de un sistema de comunicación interna, se comunicaba con los empleados y encargaba los suministros del local Andon Cafe.

Y fue esta su falla, la compra de elementos innecesarios para llevar adelante esta cafetería. La IA comenzó a realizar compras impulsivas bastante desconcertantes, acumulando productos extraños sin una lógica comercial demasiado clara.

La Inteligencia Artificial olvidó las compras de elementos fundamentales

Mona era ineficaz para el trabajo. Mientras el local contaba con un presupuesto de aproximadamente 21 mil dólares para varios meses, la IA malgastó el dinero en pocas semanas.

¿Qué hizo con la plata Mona?", según reporta Gizmodo, encargó una cantidad innecesaria de servilletas y guantes de goma (6 mil y 3 mil respectivamente).

Además, le daba mucha importancia a los tomates, a pesar de que ningún plato del menú incluía ese ingrediente y olvidó de comprar panes. A raíz de estas decisiones se obligó a los chef a bajar esta opción de sus menús en Andon Café.

"Lo de hacer pedidos no es precisamente su punto fuerte, así que le hice especialmente para ella, a modo de regalo, un muro de la vergüenza. Aquí pongo todas las cosas innecesarias que ha comprado, como diez litros de aceite o 15 kilos de tomates en conserva, 9 litros de leche de coco enlatada", contó el barista Kajetan Grzelczak en diálogo con medios locales.

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Fallas en la Inteligencia Artificial para liderar empresas

El fracaso de esta experiencia en Suecia contrasta con las proyecciones que líderes del sector tecnológico realizaron en años anteriores. En 2024, Sam Altman, CEO de OpenAI, había manifestado una visión optimista sobre la integración de estos agentes en el mercado laboral.

En aquella oportunidad, Altman señaló: "Creemos que, en el 2025, veremos a los primeros agentes de IA incorporarse al mercado laboral y cambiar sustancialmente la productividad de las empresas".

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"La IA será una parte importante de la sociedad en el futuro", había dicho Hanna Petersson, parte del equipo técnico de Andor Labs, previo a esta. "Por eso, queremos llevar a cabo este experimento para comprobar las cuestiones éticas que surgen cuando la IA da empleo a otras personas y gestiona un negocio", indicó en aquel momento.

Respecto al caso de Andon Cafe, se trató de un experimento que incluso tuvo problemas organizativos serios: errores con los turnos de los empleados, decisiones poco prácticas y una sorprendente incapacidad para comprender pequeños detalles básicos del funcionamiento de una tienda real.