La UNCo vuelve a marchar por el financiamiento universitario: "Está en juego nuestra vida democrática"

La marcha federal para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario será este martes a las 17.3 desde el playón con el apoyo de sindicatos.

La comunidad de la Universidad Nacional del Comahue ( UNCo ) volverá a movilizarse este martes en defensa de la universidad pública y para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La convocatoria será a las 17.30 desde el playón de la universidad y se enmarca en una nueva jornada federal de protesta impulsada por universidades de todo el país.

La rectora de la UNCo, Beatriz Gentile , encabezó este lunes una conferencia de prensa junto a representantes de gremios docentes y no docentes, organizaciones sindicales, centros de estudiantes y autoridades universitarias para convocar a la movilización.

“Gracias al acompañamiento de la CGT, de la CTA, de los gremios docentes y no docentes, de la Federación Universitaria, de decanos y decanas y de toda la comunidad universitaria”, comenzó Gentile, al destacar el respaldo de distintos sectores sociales y sindicales.

unco marcha universitaria

La rectora aseguró que la marcha se realiza a 200 días de la aprobación de la ley de financiamiento por parte del Congreso y denunció que el Gobierno nacional continúa sin cumplirla. “Son 200 días en que el Gobierno Nacional no cumple la ley. Fue aprobada en dos instancias por el Congreso de la Nación y también hubo dos instancias judiciales que le dieron la razón a las universidades”, sostuvo.

En ese contexto, cuestionó con dureza la postura del Ejecutivo nacional y habló de una “deriva autoritaria”. “Tenemos que volver a ratificar en las calles lo que ya solicitamos, lo que logramos en el Congreso y lo que logramos por la vía judicial”, expresó.

Gentile afirmó que las universidades atraviesan “un momento crítico”, aunque advirtió que el conflicto excede el plano educativo. “Entendemos que este momento también es crítico para nuestra vida democrática. Es muy difícil convivir en un sistema donde el propio Gobierno nacional no cumple con la ley”, remarcó.

Además, planteó que el rol del Poder Judicial se vuelve central ante el incumplimiento de las normas. “Necesariamente tiene que intervenir y hacer cumplir las leyes porque, si no, nuestro propio Estado de derecho estaría en juego”, señaló.

Destacaron el valor de la universidad pública

Durante su discurso, la rectora defendió el modelo de universidad pública argentina y recordó que hace más de medio siglo el país consolidó el acceso a la educación superior como un derecho. “La universidad argentina ratificó que estudiar no era un privilegio, sino un derecho”, dijo.

En ese sentido, destacó el valor igualador de la educación pública. “El mismo científico, el mismo profesor o el premio Nobel le da clases tanto al estudiante que viene de un sector trabajador como al que pertenece a un sector acomodado; tanto al que vive a 500 kilómetros de una sede como al que vive en la misma ciudad”, ejemplificó.

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Para Gentile, ese sistema “hace de la equidad y de la justicia social una realidad” y por eso consideró que los gobiernos autoritarios “atentan contra las universidades”.

La convocatoria de este martes será la cuarta gran movilización universitaria desde el inicio del conflicto por el financiamiento. La rectora aseguró que las marchas lograron reunir a sectores muy diversos que hoy se sienten afectados por las políticas nacionales. “El Gobierno nacional termina convocando a todos los sectores que han sido despojados de sus derechos”, manifestó.

También hizo referencia al impacto del ajuste estatal y subrayó que, pese a los recortes presupuestarios, en las universidades nacionales no hubo despidos. “Este gobierno lleva más de 280 mil trabajadores del Estado cesanteados. En la universidad argentina, ni uno. Ni un solo trabajador docente o no docente ha sido cesanteado”, destacó.

Sin embargo, advirtió que muchos trabajadores terminan alejándose de las instituciones por la falta de financiamiento y las dificultades salariales. “Los trabajadores que se están yendo de la universidad es solo por la falta de compromiso y financiamiento que el propio Gobierno Nacional viene ejecutando”, afirmó.

Expusieron también Francisco Garrido, secretario general de ADUNC; María Julia Barsotelli; secretaria general de APUNC; Víctor Curapil, secretario general de CEDIUNCO; Evelyn Wagner Figueroa de la Federación Universitaria del Comahue; Ramón Fernández de la CGT y Marcelo Guagliardo de la conducción de CTERA. En la conferencia también estuvo presente la secretaria general de ATEN, Fanny Mansilla, y el secretario adjunto de la Asociación Bancaria, Adrián Medina.

SFP Candidato a rector UNCo (2) Sebastián Fariña Petersen

De la conferencia participaron también el secretario de Planeamiento y Desarrollo Institucional, y candidato a rector Christian Lópes, la secretaria Académica, Teresa Braicovich, el de Bienestar Universitario, Alejo Simonelli, y el subsecretario de Relaciones Internacionales y director de Posgrado, Enrique Mases. También la decana de la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud, Anahí Álvarez y los decanos de Humanidades e Informática, Francisco Camino Vela y Guillermo Grosso, respectivamente.

La rectora reiteró cifras difundidas en el Consejo Superior sobre la renuncia de docentes y nodocentes entre 2024 y 2025 por “razones particulares” que suman 275. Gentile vinculó la salida de personal directamente a las políticas de congelamiento salarial y ajuste presupuestario del gobierno nacional.

“Crecimos en matrícula de estudiantes pero bajamos en la de docentes”, agregó la rectora por lo que el ajuste, dijo, “genera un efecto cascada” que perjudica a estudiantes y a la investigación.

Antes de la conferencia de prensa, la rectora y el vicerrector Paúl Ososnikar junto a integrantes del gabinete recibieron en el despacho de Gentile a dirigentes de la CGT y de la CTA, además de los representantes de los gremios universitarios para abordar aspectos del desfinanciamiento de la educación pública.