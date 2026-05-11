Increíble: una moto salió volando y quedó colgada de un semáforo luego de un choque

El conductor fue hospitalizado con heridas graves después de impactar de frente contra un automóvil que giraba en una avenida.

El choque entre la moto y el auto se produjo en la zona de ingreso a un centro comercial de Canadá.

Un motociclista sufrió heridas grave s después de protagonizar un choque que dejó una escena inusual en Canadá : la moto terminó colgada de un semáforo , unos metros por encima del asfalto.

El accidente ocurrió el sábado por la tarde en Columbia Británica, cerca del límite entre las ciudades de Surrey y Delta, al sur de Vancouver. Según indicaron las autoridades, el conductor de la moto fue trasladado a un hospital .

Según se supo, las lesiones que sufrió no ponían en riesgo su vida . El automovilista, en tanto, resultó ileso, aunque su auto sufrió daños de consideración.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarcNixon24/status/2053632297879195948&partner=&hide_thread=false The motorcycle crash that ended with the motorcycle on the light post in Delta Surrey B.C. caught on CCTV footage.



The rider survived. https://t.co/J9cVrQTqVb — Marc Nixon (@MarcNixon24) May 11, 2026

El Departamento de Policía de Delta (DPD) informó que los agentes fueron convocados poco antes de las 15 a la zona de Scott Road y la Avenida 72 por el choque entre ambos vehículos.

Cómo terminó la moto colgada del semáforo

Según las imágenes que aportaron las cámaras de seguridad, la motocicleta circulaba en dirección sur por Scott Road cuando impactó contra un automóvil que giraba a la izquierda para ingresar al Scottsdale Centre.

Las grabaciones muestran que la motocicleta chocó de frente contra el vehículo y salió despedida por el aire junto con el conductor.

El motociclista cayó a varios metros de distancia, mientras que la moto dio varias vueltas antes de quedar atrapada sobre la estructura del semáforo.

“Nunca había visto nada igual, es como ver una película”, declaró William Chan, un residente de Surrey que aseguró a medios locales haberse encontrado con la escena mientras circulaba por la zona.

Chan relató que primero observó el automóvil dañado sobre la avenida y luego comenzó a buscar la motocicleta involucrada en el choque. “Estaba mirando hacia abajo y luego levanté la vista y la moto estaba arriba; fue una locura”, afirmó.

Otro testigo identificado como Jevon Ryan también se refirió a la trayectoria que siguió la motocicleta después del impacto. “Uno pensaría que se lanzaría hacia las aceras, hacia los negocios, pero que se eleve perfectamente y se envuelva a su alrededor… Es impresionante”, sostuvo.

El operativo para bajar la moto del semáforo

El accidente obligó al cierre de la calle mientras trabajaban los equipos de emergencia. La Policía informó que el operativo incluyó la remoción de los vehículos involucrados y la limpieza de restos que quedaron esparcidos sobre la calzada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CollinRugg/status/2053484088192061659&partner=&hide_thread=false NEW: Motorcycle ends up dangling from a traffic signal pole following a crash in Canada near the Surrey-Delta border.



The bike appeared to launch into the air at the light after colliding with the front end of a BMW in an intersection.



According to police, the rider… pic.twitter.com/xalFUvnK68 — Collin Rugg (@CollinRugg) May 10, 2026

La sección local 1763 de la Asociación Internacional de Bomberos (IAFF) indicó en una publicación de Facebook que colaboraron en la asistencia médica al motociclista, el control del tránsito y el retiro de la motocicleta atrapada en el semáforo.

Durante varias horas, peatones y automovilistas se acercaron para observar cómo los rescatistas intentaban desmontar el vehículo de la estructura metálica. Trabajaron con maquinaria específica para bajar la moto sin provocar daños adicionales.