Increíble: una moto salió volando y quedó colgada de un semáforo luego de un choque

El conductor fue hospitalizado con heridas graves después de impactar de frente contra un automóvil que giraba en una avenida.
Un motociclista sufrió heridas graves después de protagonizar un choque que dejó una escena inusual en Canadá: la moto terminó colgada de un semáforo, unos metros por encima del asfalto.
El accidente ocurrió el sábado por la tarde en Columbia Británica, cerca del límite entre las ciudades de Surrey y Delta, al sur de Vancouver. Según indicaron las autoridades, el conductor de la moto fue trasladado a un hospital.
Según se supo, las lesiones que sufrió no ponían en riesgo su vida. El automovilista, en tanto, resultó ileso, aunque su auto sufrió daños de consideración.
El Departamento de Policía de Delta (DPD) informó que los agentes fueron convocados poco antes de las 15 a la zona de Scott Road y la Avenida 72 por el choque entre ambos vehículos.
Cómo terminó la moto colgada del semáforo
Según las imágenes que aportaron las cámaras de seguridad, la motocicleta circulaba en dirección sur por Scott Road cuando impactó contra un automóvil que giraba a la izquierda para ingresar al Scottsdale Centre.
Las grabaciones muestran que la motocicleta chocó de frente contra el vehículo y salió despedida por el aire junto con el conductor.
El motociclista cayó a varios metros de distancia, mientras que la moto dio varias vueltas antes de quedar atrapada sobre la estructura del semáforo.
“Nunca había visto nada igual, es como ver una película”, declaró William Chan, un residente de Surrey que aseguró a medios locales haberse encontrado con la escena mientras circulaba por la zona.
Chan relató que primero observó el automóvil dañado sobre la avenida y luego comenzó a buscar la motocicleta involucrada en el choque. “Estaba mirando hacia abajo y luego levanté la vista y la moto estaba arriba; fue una locura”, afirmó.
Otro testigo identificado como Jevon Ryan también se refirió a la trayectoria que siguió la motocicleta después del impacto. “Uno pensaría que se lanzaría hacia las aceras, hacia los negocios, pero que se eleve perfectamente y se envuelva a su alrededor… Es impresionante”, sostuvo.
El operativo para bajar la moto del semáforo
El accidente obligó al cierre de la calle mientras trabajaban los equipos de emergencia. La Policía informó que el operativo incluyó la remoción de los vehículos involucrados y la limpieza de restos que quedaron esparcidos sobre la calzada.
La sección local 1763 de la Asociación Internacional de Bomberos (IAFF) indicó en una publicación de Facebook que colaboraron en la asistencia médica al motociclista, el control del tránsito y el retiro de la motocicleta atrapada en el semáforo.
Durante varias horas, peatones y automovilistas se acercaron para observar cómo los rescatistas intentaban desmontar el vehículo de la estructura metálica. Trabajaron con maquinaria específica para bajar la moto sin provocar daños adicionales.
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