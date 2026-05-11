Adiós al wide leg: hay otro jean cómodo que vuelve a ser tendencia porque estiliza la figura

Este pantalón vintage resurge de la mano de su adaptabilidad, lo que lo hace especialmente atractivo para la colección de esta temporada.

Adiós al wide leg: hay otro jean que vuelve a ser tendencia porque estilizan la figura

Cada estación marca un cambio de tendencia en el mundo de la moda . Y la temporada otoño-invierno 2026 no es la excepción. Después de años dominados por siluetas amplias y estructuras relajadas, ahora se busca un equilibrio entre la comodidad sin perder la forma y la estética versátil . Así, resurge el jean bootcut .

Este clásico - estrecho en muslo y ligeramente acampanado desde la rodilla- llega para adueñarse del lugar que ocupaban los wide leg , que se impusieron en varias temporadas anteriores y se convirtieron en la opción casi por defecto para la moda urbana y casual. Sin embargo, esa sobresaturación provocó fatiga , generando que lo que fue novedoso, ahora necesita un descanso.

De esta manera, los bootcut aparecen para recuperar el protagonismo y se posicionan como una opción versátil en contextos variados —oficina, salidas casuales y outfits para el frío— sin renunciar al confort , ofreciendo una silueta estructurada pero fácil de llevar.

Ceñido en la parte superior para definir la figura y abertura sutil en el bajo que permite usar botas o botines, muy prácticos en climas húmedos y temperaturas bajas. Esa adaptabilidad lo hace especialmente atractivo para colecciones otoñales e invernales.

jean Los bootcut combinan con distintos tipos de outfits.

El resurgir de los jean bootcut

El bootcut nació por una necesidad práctica: permitir el uso de botas bajo el pantalón sin que la pernera se amontone. Fue popularizado en décadas pasadas —especialmente en los 70 y luego en los 90— como alternativa a la clásica bota y a las siluetas más ajustadas. En esa época convivió con otras variaciones (straight, flare, skinny) y se volvió un básico de los armarios por su equilibrio entre forma y funcionalidad.

Con la llegada de la década de 2010 y la explosión del skinny y luego del wide leg, el bootcut quedó en segundo plano. Ahora, la moda lo rescata como una interpretación más moderada de la silueta acampanada, con cortes contemporáneos y materiales mejorados. Su capacidad para convivir con botas invernales y adaptarse a diversos outfits lo convierten en una opción natural para reemplazar al omnipresente wide leg.

Justamente estos jeans, aunque amplios y cómodos, pueden resultar menos prácticos con temperaturas frescas o húmedas, ya que la tela a ras del suelo se ensucia y dificulta caminar con seguridad. En climas urbanos invernales, la funcionalidad del bootcut -que admite botas sin contacto excesivo con el suelo- termina siendo una solución.

jean2 El jean bootcut ayuda a lucir el calzado.

Por que los jean bootcut dominarán la temporada otoño-invierno 2026

La moda suele alimentarse de la nostalgia y la reinterpretación vintage, con los años 90 y principios de los 2000 como referencia. El bootcut, presente en iconos de esa era, reaparece ahora en clave moderna: lavados apagados, tejidos con algo de elasticidad, altos renovados en tiro y detalles minimalistas.

Además, acompaña perfectamente a la elección de distintos tipos de calzados, que en otoño e invierno suelen cambiar, con las botas altas, botines y zapatos cerrados dominando. El bootcut facilita esa combinación sin fruncir ni acumular tela en el empeine y permite lucir las botas como parte del conjunto. Su caída también complementa prendas superiores -abrigo largo, trench, chaqueta acolchada-, creando proporciones equilibradas que favorecen tanto a cuerpos altos como a medianos.

jean3 Nacidos en los 70 y con picos de popularidad en los 90, los bootcut vuelven a ser tendencia este año.

Por otro lado, la estética contemporánea busca prendas versátiles que se vean trabajadas sin exigir un look estrictamente formal. El bootcut, con sus líneas limpias, permite desde outfits casuales con suéteres gruesos hasta combinaciones más pulidas con blazer y camisa. Esa flexibilidad abarca tanto a jóvenes como a públicos más maduros.

La clave para adoptar el jean bootcut está en combinarlo con calzado que acompañe su caída, como botas con taco, plataformas o zapatillas con suela alta. Si se prefiere un cambio más sutil, se puede sumarlo con prendas básicas arriba: una camisa blanca, un sweater neutro o un blazer estructurado.