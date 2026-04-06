De acuerdo a la astrología , estos 4 signos del zodíaco atravesarán momentos de cambios en el otoño de 2026 . ¿De quiénes se trata?

Los 4 signos del zodíaco que tendrán más cambios en el otoño de 2026, según el horóscopo

Según lo refirieron sitios especializados en astrología , el último 20 de marzo de 2026 marcó el inicio del nuevo año astrológico , el momento exacto en el que el Sol entra en Aries y el ciclo zodiacal vuelve a empezar desde cero. De acuerdo a la mirada de los expertos en la materia, 4 signos del zodíaco atravesarán momentos de cambios en el otoño de 2026 . ¿De quiénes se trata?

En relación al inicio de un nuevo año astrológico -mencionado más arriba- la astrología señala que esta cuestión coincide con el equinoccio de primavera o de otoño (depende del hemisferio), cuando la luz y la oscuridad se equilibran, pero a nivel simbólico y emocional, lo que realmente se activa es algo mucho más profundo: una sensación colectiva de reinicio, de corte con lo anterior y de impulso hacia lo nuevo.

Los 4 signos del zodíaco que atravesarán momentos de cambios en el otoño de 2026 son:

Junto con el comienzo del otoño, el último 20 de marzo de 2026 marcó el inicio del nuevo año astrológico, el momento exacto en el que el Sol entra en Aries y el ciclo zodiacal vuelve a empezar desde cero.

Aries

Cáncer

Libra

Escorpio

En el caso de Aries, los expertos puntualizan que estos cambios estarán vinculados a diversos proyectos personales, relaciones y objetivos a largo plazo. Puntualmente, el otoño de 2026 representará para los arianos una etapa más que significativa para redefinir prioridades y avanzar con mayor claridad. Además, destacan que influencias como Saturno y Neptuno los empujan a dejar atrás la impulsividad y tomar decisiones más conscientes.

En tanto, para aquellas personas nacidas bajo el signo de Cáncer, este otoño 2026 podría permitirles dejar atrás situaciones del pasado y generar un nuevo espacio de cara a etapas más estables. Así, de acuerdo a la astrología, para los cancerianos este período representaría procesos de introspección, cierre de ciclos y reorganización interna.

En el caso de Libra, se consigna que los pertenecientes a este signo deberán reacomodar relaciones, dejar atrás la indecisión y tomar posturas más firmes. Esta situación podría conllevarles una etapa de mayor claridad y crecimiento personal.

Por su parte, los escorpianos experimentarán una etapa que, aunque desafiante, estará ligada a un crecimiento interno significativo y a cambios duraderos. Los especialistas remarcan que vivirán transformaciones profundas, que pueden impactar en su identidad, proyectos y vínculos.

El otoño de 2026: por qué se produce en esta etapa el momento de cambios para Aries, Cáncer, Libra y Escorpio

A lo largo del primer semestre de 2026, y especialmente en el otoño, habrá un cambio energético significativo: Saturno saldrá definitivamente de Piscis y entrará en Aries, Neptuno llegará también a Aries, Júpiter estará haciendo movimientos clave, Venus pasando por signos que empujan crecimiento económico, y Marte recorrerá territorios que activan el avance, la valentía y el renacimiento. Sin dudas que estos factores producirán los cambios tan mentados para los signos Aries, Cáncer, Libra y Escorpio.

Aries Horóscopo.jpg Aries es uno de los 4 signos del zodíaco que atravesarán momentos de cambios en el otoño de 2026.

Es oportuno recordar que, de acuerdo a la mirada de los expertos en astrología, el 2026 también se presenta como un año de grandes transformaciones y oportunidades financieras para algunos signos del zodíaco. Y afirman que la influencia de Júpiter, conocido como el "Gran Benéfico", será la clave para un ciclo de expansión y prosperidad.

Así, afirman que los cuatro signos zodiacales que recibirán una lluvia de dinero y éxito en 2026 son: