Tras el fuerte temporal, así están las rutas y los pasos fronterizos en Neuquén

Luego de un viernes atravesado por intensas nevadas y lluvias, Vialidad Nacional brindó un nuevo reporte para conocer el estado de los caminos en la provincia.

Después de una jornada marcada por un intenso temporal de nieve y lluvia que complicó la circulación en distintos puntos de la provincia, este sábado el panorama comenzó a normalizarse en las rutas nacionales de Neuquén .

El viernes se registraron varios accidentes en los caminos que provocaron demoras en el tránsito y demandaronn las tareas de personal de distintas áreas para evitar mayores riesgos.

De acuerdo con el último parte emitido por Vialidad Nacional , todos los tramos se encuentran transitables con precaución.

Sin embargo, persisten las condiciones propias del invierno que obligan a conducir con extrema atención.

Cómo están las rutas

Uno de los sectores más transitados, la Ruta Nacional 40 en el tramo Siete Lagos - Río Hermoso, presenta la calzada despejada y húmeda, mientras los equipos viales continúan realizando tareas de riego con solución salina para prevenir la formación de hielo. Además, se advirtió sobre la presencia de animales sueltos.

En tanto, sobre la Ruta Nacional 40 entre Zapala y Las Lajas, la calzada también se encuentra despejada y húmeda, aunque con bancos de niebla que reducen la visibilidad en distintos sectores.

Por su parte, el tramo de la Ruta 40 entre el empalme con la Ruta 237 y Villa La Angostura permanece habilitado con la calzada húmeda y heladas en algunos sectores, por lo que se recomienda disminuir la velocidad y evitar maniobras bruscas.

Vialidad Nacional también alertó por visibilidad reducida debido a la niebla en los siguientes corredores:

Ruta Nacional 40: Zapala - Catan Lil - Las Lajas.

Ruta Nacional 237: Arroyo Limay Chico - Empalme con Ruta Nacional 40.

Cómo funcionan los pasos fronterizos

En cuanto a los cruces internacionales, ambos pasos permanecen habilitados este sábado.

El Paso Internacional Cardenal Samoré funciona de 9 a 19, mientras que el Paso Internacional Pino Hachado abrirá a partir de las 10.30 y permanecerá operativo hasta las 18.

Las autoridades recordaron que es obligatoria la portación de cadenas físicas para todos los vehículos que circulen por las rutas nacionales de la región cordillerana, una medida preventiva ante las bajas temperaturas y la posible formación de hielo sobre la calzada.

Si bien las condiciones mejoraron respecto del viernes, desde Vialidad Nacional insistieron en consultar el estado actualizado de las rutas antes de emprender cualquier viaje y respetar las indicaciones del personal que trabaja en los distintos corredores viales.