La medida fue dispuesta de manera preventiva por un inconveniente en un tramo de la ruta chilena CH-215. Por el momento, no hay horario de reapertura.

Cerraron el paso Cardenal Samoré y no se podrá cruzar a Chile durante todo el día.

El paso internacional Cardenal Samoré quedó cerrado este miércoles y permanecerá intransitable durante toda la jornada. La decisión fue tomada a pedido de las autoridades chilenas ante el aumento del caudal de agua en un sector de la ruta que conecta la frontera con la ciudad de Osorno.

Vialidad Nacional informó que el inconveniente se encuentra sobre la ruta CH-215, a la altura del kilómetro 112, en el sector conocido como “El Gringo”.

Debido a las condiciones registradas en ese punto, se resolvió aplicar un cierre temporal y preventivo para evitar riesgos y garantizar la seguridad de quienes circulan por el corredor internacional.

La medida afecta tanto a quienes tenían previsto salir del país como a las personas que buscaban ingresar a la Argentina desde Chile. Por esa razón, se pidió evitar traslados hacia el paso fronterizo y reprogramar los viajes.

Hasta el momento no se informó cuándo podría volver a habilitarse el tránsito. La reapertura dependerá de la evolución del caudal de agua y de las evaluaciones que realicen los organismos responsables en Chile.

Las autoridades recomendaron consultar los canales oficiales antes de iniciar un viaje y mantenerse atentos a nuevas comunicaciones, ya que el estado del paso podría modificarse de acuerdo con las condiciones del camino.

Cómo están las rutas de Neuquén

Los últimos reportes oficiales indican que gran parte de la red vial neuquina permanece transitable con precaución, aunque existen sectores afectados por nieve, hielo, barro y baja adherencia.

Entre los corredores donde se recomienda circular con especial cuidado se encuentran las rutas provinciales 13, 23, 26 y 46, además de diferentes tramos de las rutas nacionales 22, 40, 231, 234, 237 y 242.

En la Ruta Provincial 13, especialmente en dirección a Primeros Pinos, Litrán, Villa Pehuenia y Moquehue, pueden encontrarse sectores con hielo y nieve. También se debe extremar la precaución sobre la Ruta Provincial 23, en la zona de Pilo Lil y los accesos cercanos a la cordillera.

La Ruta Provincial 46, que conecta Zapala con Rahue, es otro de los caminos que suele presentar acumulación de nieve, hielo y baja adherencia durante episodios de mal tiempo.

También se recomienda especial atención en los caminos hacia Caviahue, Copahue, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Junín de los Andes y los pasos internacionales, donde la transitabilidad puede modificarse durante la jornada.

Recomendaciones antes de viajar

Vialidad Provincial pidió evitar la circulación nocturna, portar cadenas y mantener una velocidad reducida. Además, es necesario conservar una mayor distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas o sobrepasos.

Antes de comenzar un recorrido, se aconseja revisar el estado de los neumáticos, las luces, los frenos, la calefacción y el nivel de combustible. También se recomienda llevar ropa de abrigo, agua, alimentos, una pala y el teléfono celular con batería suficiente.

Las autoridades remarcaron que los partes de rutas pueden cambiar en pocas horas por el avance de las lluvias, las nevadas y el viento. Por ese motivo, se debe consultar la información oficial inmediatamente antes de viajar.

Para conocer la transitabilidad actualizada, Vialidad Provincial mantiene disponible el Centro de Atención al Usuario, al teléfono 2942-572138.