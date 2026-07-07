Fuerte choque en el Metrobús: un auto fue embestido por un colectivo

El vehículo siguió de largo por la calle Gregorio Martínez y el ómnibus línea 27 la embistió. No se registraron heridos. Tránsito lento por el sector.

El siniestro vial se registró minutos después de las 8:30 en la intersección de Gregorio Martínez y Avenida del Trabajador.

Un importante siniestro vial se registró en las primeras horas de este martes, en la intersección de las calles Gregorio Martínez y la Avenida del Trabajador , cuando un automóvil fue impactado por un colectivo en su lateral izquierdo. El incidente surgió cuando el chofer intentó esquivar el vehículo, pero terminó impactando contra la columna del semáforo del Metrobús , en el oeste de Neuquén capital.

El incidente vial involucró a un vehículo Volkswagen Gol color blanco, conducido por una mujer y el colectivo de la línea 27 interno 150 del servicio COLE de la capital neuquina. La mecánica del siniestro indicaría que la mujer circulaba por la calle Gregorio Martínez con sentido hacia el sur y siguió de largo por la Avenida del Trabajador, pese a que no hay pase directo por ese sector.

Desde el móvil radial de LU5 , Juan Manuel Curcho explicó: “El gol blanco, venía transitando por Gregorio Martínez, hacia el sur en un sector que se modificó. Antes había una pequeña rotonda en ese lugar, hace dos años se hizo un derivador que hace que no puedas seguir de largo por Gregorio Martínez, tenés que plegarte a la colectora, justamente hacia el carril exclusivo para colectivos”.

La conductora del Gol transitaba por la calle Gregorio Martínez, pero al llegar al derivador, creyó que podía continuar de manera recta y atravesó el carril exclusivo del Metrobús. Esto provocó que un colectivo de la línea 27 lo impactara de forma directa. Incluso, el chofer del colectivo intentó esquivar el vehículo y terminó chocando contra la columna del semáforo de la Avenida del Trabajador.

La conductora explicó que se confundió y asumió toda la responsabilidad del incidente.

“La mujer dijo que se confundió, que creyó que podía continuar por Gregorio Martínez y en el momento de traspasar el carril de colectivo, no se dio cuenta que venía un cole con pasaje y la embistió. Incluso intentó esquivarla y terminó impactando la columna de semáforo, que quedó dañada, inclinada levemente hacia el carril de colectivos”, indicó Curcho.

Un incidente sin heridos graves

A pesar de la violencia del impacto, no hubo heridos entre las ocupantes del automóvil ni entre los pasajeros del colectivo. Algunas personas que viajaban en el colectivo expresaron que sufrieron un gran susto y golpes menores, pero ninguno requirió asistencia médica de urgencia.

El tránsito provocó importantes demoras en el tránsito, ya que los colectivos deben abandonar su carril exclusivo en el área.

El personal policial intervino en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes. Los agentes relevaron los datos de la conductora, de la acompañante y del chofer del colectivo. Además, otro agente subió al ómnibus para tomar las declaraciones de los pasajeros que permanecían adentro de la unidad, para incorporar sus testimonios sobre el incidente vial.

Como consecuencia del incidente, el tránsito presenta importantes demoras hacia el oeste de la ciudad. Los colectivos deben abandonar su carril exclusivo, hasta retirar la unidad siniestrada, lo que provoca una circulación más lenta y recargada del tránsito en la zona del Metrobús. Por esta razón, los agentes recomendaron a los conductores evitar el área del siniestro durante las próximas horas, hasta retirar la unidad.