Impactante video: un ladrón de 17 años chocó contra un colectivo y murió cuando escapaba de la policía

El adolescente de 17 años murió luego de impactar con su moto contra un colectivo durante una persecución policial iniciada en Berazategui.

Una persecución policial terminó con la muerte de un ladrón este jueves por la madrugada. El adolescente tenía 17 años y falleció en el acto en plena calle.

Fuentes policiales detallaron que la víctima, menor de edad, circulaba a bordo de una moto Bajaj Rouser blanca y negra y protagonizó un fatal accidente cuando escapaba de una persecución policial que comenzó en Berazategui y terminó en Ingeniero Allan, partido de Florencio Varela.

Tras el aviso al 911, móviles policiales que patrullaban la zona detectaron a un motociclista con características similares a las aportadas por las denunciantes e intentaron detenerlo. El joven no respondió a la voz de alto y comenzó una fuga que se extendió por varias cuadras.

En plena huida, el joven ladrón chocó con su moto contra un colectivo de la línea 129 y debido a la violencia del impacto, el menor murió en el lugar. La Justicia abrió una causa por averiguación de causales de muerte, y se confirmó que no llevaba casco.

Un ladrón de 17 años escapaba de la policía en Florencio Varela, chocó con un colectivo y murió La Justicia intenta reconstruir la secuencia que terminó con la muerte del adolescente y determinar las circunstancias en las que ocurrió el choque.

Así fue el robo que inició la persecución mortal

El hecho que originó el operativo ocurrió en la zona de calle 616 y Diagonal 12, en la localidad bonaerense de El Pato. Dos mujeres denunciaron que un motociclista las había asaltado y que luego escapó del lugar a gran velocidad.

Con esa información, el sistema de emergencias alertó a los patrulleros que recorrían la zona. Minutos después, efectivos del Comando de Patrullas de Berazategui observaron una moto con características compatibles con la descripción aportada por las víctimas.

Los agentes intentaron interceptar al conductor para identificarlo, pero el joven aceleró y tomó por la calle 502 en dirección a Florencio Varela. Desde ese momento comenzó una persecución que atravesó distintos sectores del límite entre ambos partidos.

El choque contra el colectivo en Ingeniero Allan

La fuga terminó en Ingeniero Allan, cuando el adolescente circulaba por la calle 1149. En ese punto, al llegar al cruce con la calle 1130, no logró evitar el paso de un colectivo de la línea 129 y chocó contra el lateral derecho de la unidad.

berazategui

El impacto fue fatal. Thiago A.C. cayó sobre la calzada y murió antes de poder ser trasladado a un centro de salud. Los primeros datos incorporados al expediente indican que no llevaba casco al momento del siniestro, una circunstancia que pudo agravar las consecuencias del choque.

Después del accidente, la Policía preservó la zona para permitir el trabajo de los peritos y ordenar el tránsito en el sector. También se tomaron las primeras declaraciones para reconstruir la trayectoria de la moto y determinar cómo se produjo el impacto contra el colectivo.

La causa quedó a cargo del fiscal Forjan, titular de la UFI N.º 1 de Berazategui, bajo la carátula de averiguación de causales de muerte. El expediente deberá determinar la mecánica del choque, el recorrido completo de la persecución y las circunstancias del robo denunciado por las dos mujeres.