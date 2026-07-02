Arduo operativo para rescatar al transportista fallecido en la Ruta 40

Fue dificultoso el trabajo para poder realizar la extracción del cuerpo, la altura de La Rinconada, debido a la pronunciada pendiente.

Un gran operativo se llevó a cabo en la tarde de este martes para poder rescatar el cuerpo del transportista que protagonizó un trágico accidente en la Ruta 40.

Por motivos que se investigarán, el chofer del camión con acoplado, perdió el control a la altura del kilómetro 2282 y se desbarrancó cerca de la localidad neuquina de Junín de los Andes.

El comisario Inspector Miguel Ángel Poblete, Coordinador Operativo de Villa La Angostura y Villa Traful, explicó a LM Neuquén que el siniestro vial tuvo lugar próximo a la estancia Santa Graciela a metros de un sector conocido como La Rinconada.

Poblete confirmó que el hombre fallecido, Sergio Pérez, regresaba de dejar una descarga en Villa La Angostura y regresaba a Zapala, su ciudad de origen. Se trasladaba en un camión con acoplado y a unos 800 metros de ese lugar perdió el control del vehículo, cruzo el carril y por circunstancias que se tratan de establecer, se desbarrancó unos 200 metros.

Un testigo, que iba a unos 500 metros detrás del camión, fue el que vio la secuencia, descendió a tratar de ayudar al accidentado, pero lo encontró sin vida y alertó a las autoridades.

Despiste fatal en Ruta 40, a la altura de La Rinconada

La dificultad del terreno

El comisario inspector describió la complejidad de los trabajos que se debieron llevar a cabo para poder realizar la extracción del cuerpo. Señaló que los principales inconvenientes eran la distancia y la geografía del terreno. Detalló que el cuerpo se encontraba en un tramo de aproximadamente unos 180 a 200 metros hacia abajo, en una zona algo rocosa.

Dijo que la dificultad no estaba en que haya quedado atrapado dentro del habitáculo del vehículo dado que había salido despedido. "La zona rocosa y la pendiente, de una caída de más de 60 grados, dificultaron las tareas", agregó.

A pesar de que fue durante una tarde soleada, el tramo donde se encontraban era muy frío, había presencia de hielo sobre la calzada en un trayecto de aproximadamente 1000 a 1200 metros, desde ese sector hacia el inicio de La Rinconada.

Tareas para poder extraer el cuerpo del fallecido en Ruta 40

Policía y bomberos de Junín de los Andes fueron los que trabajaron en el lugar para poder ascender el cuerpo del hombre fallecido.