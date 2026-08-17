Así será el nuevo hotel que se construirá en Neuquén capital

Lo edificará Casino Magic, en cumplimiento de las nuevas normas y exigencias que puso en vigencia el Gobierno provincial.

A mediados de mayo último, el Gobierno de la Provincia del Neuquén puso en marcha las nuevas reglas de juego de los casinos. Se trata, básicamente, de una serie de normas y exigencias destinadas no solo a asegurar los ingresos que le corresponden a la provincia por esta actividad, sino también a generar fuentes de trabajo y a fortalecer el perfil turístico neuquino. En este caso, a partir de la expansión hotelera y el consecuente incremento en la cantidad de plazas.

En este marco, el Hotel Casino Magic acaba de anunciar la construcción de un nuevo edificio hotelero (de cuatro estrellas) en la ciudad de Neuquén, acorde con las normas que puso en vigencia el gobernador Rolando Figueroa, y que están atadas a las políticas de transparencia, reglas claras y fin de los privilegios, que rigen desde diciembre de 2023. La construcción de hoteles es precisamente uno de los requisitos que se establecieron en los nuevos contratos.

Ahora, en un encuentro con autoridades del Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) y representantes del Gobierno provincial, las autoridades del casino destacaron que la propuesta contempla una inversión de 15 millones de dólares, destinada a modernizar las principales áreas del casino y sumar un nuevo edificio de cuatro plantas, que permitirá ampliar la capacidad a 103 habitaciones.

“Esta renovación representa mucho más que una mejora edilicia. Es una nueva forma de recibir a nuestros clientes y de ofrecer una experiencia completa, desde el primer ingreso hasta el último momento de la visita”, destacaron desde Casino Magic.

Del encuentro participaron, entre otros, el presidente del IJAN, Raúl Bettiga; la subsecretaria de Hacienda, Claudia Rodríguez; el subsecretario de Gobierno, Juan Grandi, y el subsecretario de Turismo, Sergio Sciacchitano.

Las nuevas reglas

En mayo, el Gobierno provincial estableció nuevas reglas para los casinos. Lo hizo con un decreto a partir del cual las empresas no sólo pasaron a pagar mayores aportes y tributos, sino que -además- quedaron comprometidas a invertir en la construcción de hoteles en distintas regiones de la provincia. Aquel decreto avaló las gestiones que el IJAN realizó para llegar a las prórrogas en las concesiones.

Los contratos de concesión se suscribieron con las firmas RIMA S.R.L., Hotelera Emprender S.A. y Casino Magic Neuquén S.A. y quedaron condicionados al cumplimiento íntegro de las inversiones turísticas y tecnológicas comprometidas.

Casino Magic pasó a pagar el 3% en impuesto a los Ingresos Brutos (tributaba 2%) y comenzó a pagar el impuesto de Sellos. Al tiempo que el canon pasó del 15 al 17,5 por ciento, tanto para la modalidad presencial como para la virtual. Hay más: los porcentajes dejaron de calcularse en forma anual y pasaron a aplicarse sobre los ingresos del mes inmediatamente anterior.

Respecto de los hoteles, además del que Casino Magic construirá en la ciudad de Neuquén (en el predio contiguo a la actual sala de apuestas); la firma Hotelera Emprender construirá en Chos Malal un nuevo complejo de apart hotel de más de mil metros cuadrados que incluirá doce habitaciones en suite, dos unidades tipo dúplex y paseos comerciales para impulsar la cabecera del norte, con una inversión total estimada en 2.435.165,05 dólares.

Mientras que la firma RIMA S.R.L. asumirá la compra y restauración a nuevo del Hotel Alfa en Cutral Co para elevarlo a categoría de tres estrellas con cuarenta y dos habitaciones, sumando además de manera opcional la adquisición de un lote en el norte neuquino, a fin de edificar un complejo de ocho cabañas totalmente equipadas, con pileta y quincho, impulsando con infraestructura de alojamiento de calidad, mediante una inversión total de 2.584.852,74 dólares.

Renovación en Magic

Durante la presentación de su proyecto hotelero, las autoridades de Casino Magic indicaron que recientemente, la sala renovó sus espacios principales: techos, paredes, alfombras, iluminación, máquinas, mesas de juego, paños, áreas gastronómicas, espacios de descanso, sector de fumadores, póker room, salón de espectáculos y nuevas áreas de entretenimiento.

Cada detalle fue intervenido con una mirada integral, combinando diseño, tecnología, comodidad y calidez para elevar el estándar de atención y entretenimiento, concluyeron.