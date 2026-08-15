Operativos contra el microtráfico en Neuquén: secuestraron drogas, dinero y celulares

Diez allanamientos se realizaron en distintos puntos de la provincia durante los últimos días, como parte de investigaciones por presunta comercialización de drogas.

La Policía del Neuquén realizó distintos allanamientos en varios puntos de la provincia como parte de investigaciones por presunta comercialización de drogas . Los procedimientos permitieron secuestrar cocaína, cannabis, dinero en efectivo, celulares, balanzas y otros elementos vinculados a las pesquisas. En la Comarca Petrolera, dos personas fueron imputadas .

El jueves 13 de agosto, la División Antinarcóticos de la Comarca llevó adelante nueve allanamientos en Cutral Co y Plaza Huincul. Las diligencias fueron el resultado de una investigación que había comenzado con anterioridad y que permitió reunir información sobre una presunta red de comercialización de estupefacientes.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron dosis de clorhidrato de cocaína y cannabis sativa, además de ocho teléfonos celulares, balanzas, equipos de comunicación y una máquina contadora de billetes. También encontraron cartuchería de distintos calibres y una suma cercana a los dos millones de pesos.

Como resultado de los allanamientos, dos personas fueron imputadas penalmente. El operativo contó con la participación de personal de las divisiones Antinarcóticos de Neuquén, Añelo y Zapala, junto con efectivos de Seguridad Interior de la Comarca y del Comando Radioeléctrico.

Otro allanamiento en Zapala

Un día antes, el miércoles 12 de agosto, la Policía había realizado otro procedimiento en Zapala, también a partir de una investigación judicial. En ese caso, los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y 0,89 gramos de cannabis sativa.

Luego del allanamiento, la Fiscalía dispuso que un hombre mayor de edad fuera notificado de su imputación y recuperara la libertad, aunque quedó supeditado a las disposiciones de la causa.

Un antecedente reciente en la Comarca

Los nuevos procedimientos se suman a una serie de operativos que la Policía del Neuquén viene realizando en la Comarca Petrolera contra el microtráfico de drogas. A inicios de este mes, un megaoperativo terminó con diez allanamientos simultáneos en Cutral Co y Plaza Huincul, luego de una investigación que se había extendido durante varios meses y permitió reunir pruebas sobre presuntos puntos de comercialización de estupefacientes.

En aquella oportunidad, ocho personas fueron demoradas y quedaron supeditadas a la investigación judicial. Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron más de un kilogramo de cocaína y cerca de 200 gramos de cannabis, además de dinero en efectivo, moneda extranjera, teléfonos celulares y balanzas de precisión.

El operativo también incluyó el secuestro de tres vehículos y contó con un despliegue de más de 80 efectivos de distintas unidades policiales. La intervención fue parte de las acciones desplegadas en la zona para avanzar sobre los presuntos puntos de venta de drogas en la región.