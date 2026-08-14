Encontraron dos cartuchos de dinamita tirados en la calle: estaban en el mismo lugar que los cohetes militares

Los explosivos estaban completos y fueron entregados voluntariamente en una bolsa de nylon en la Comisaría Tercera. Misterio por el hallazgo de armas de guerra en la zona.

Los agentes confirmaron que se trataba de dos cartuchos de dinamita proveniente del ejército de EE.UU.

Otro extraño hallazgo tuvo lugar en el oeste neuquino , cuando un hombre que caminaba por las calles del barrio Islas Malvinas se encontró con dos cartuchos de dinamita tirados en la vía pública. El vecino colocó los dos elemento s en una bolsa de nylon y los entregó voluntariamente en la Comisaría Tercera .

Los agentes determinaron que se trataba de dos cartuchos de dinamita perteneciente al ejército de Estados Unidos, utilizados para las prácticas militares. El hallazgo sucedió un día después de que una mujer encontrada dos cohetes militares en la misma zona, de los cuales uno todavía conservaba la carga propulsora.

El comisario experto en explosivos, Héctor Valdés en declaraciones a Radio 7 , explicó: “Un vecino del barrio Islas Malvinas dijo que encontró tirado en una bolsa y cuando fue a ver, dio con estos cartuchos . Lo que llama la atención es que son TNT provenientes de Estados Unidos ”.

El especialista señaló que el aviso se registró alrededor de las 12:30 o 13, cuando el hombre acudió al destacamento policial para realizar la entrega voluntaria de los cartuchos. Según señaló Valdés, los cartuchos estaban completos y contaban con su carga iniciadora.

El especialista confirmó que son municiones pertenecientes el Ejército Nacional.

Se trata de dos cartuchos de dinamita del ejército de EE.UU

Este tipo de cartuchos militares son utilizados principalmente en canteras y explotaciones mineras para perforar y remover piedra en la montaña. Su capacidad explosiva con pólvora compactada, representa un peligro para la comunidad, ya que el desconocimiento de su contenido, puede derivar en una tragedia.

“Cuando hace entrega de los cartuchos tipo dinamita, nos damos cuenta el tipo de elemento que es. Porque todo lo que tenga explosivo, pólvora, compactada es muy peligroso. Si había alguna mala manipulación, algún contacto de energía con los cartuchos y se detonaba” indicó Valdés.

El especialista en explosivos detalló que estos cartuchos contienen municiones de alto calibre y ante el desconocimiento de la comunidad con este tipo de elementos, no pueden identificar si posee o no la carga explosiva. En este caso, se trataba de dos cartuchos completos de dinamita. Además, señaló que las altas temperaturas de la calefacción de las viviendas también puede provocar la detonación.

La hipótesis del descarte de elementos militares

“Son municiones de alto calibre, si esta explosivo se encendía y se activaba, si teníamos a una persona en un radio de 10 metros iba a ser lamentable” agregó Valdés.

El hallazgo se produjo en la misma zona y barrio que los cohetes militares encontrados en el día de ayer en la intersección de Mateu y Catriel. Se trataba de cohetes de 55 milímetros de largo de uso militar, uno de ellos era inerte y el otro únicamente carga propulsora.

Los agentes no descartaban que ambos episodios pudieran estar vinculados. Una de las hipótesis planteadas es que personas que tenían guardadas este tipo de elementos explosivos, hayan decidido descartarlos después del primer hallazgo de los cohetes. Sin embargo, no se pudo establecer una relación entre ambos casos.

“Puede ser que haya alguien que esté descartándose estos elementos que tenía en la casa, que los haya tirado por ahí, tal vez vio en la tele lo de los explosivos y se los sacó de encima. Hay gente que capaz tienen guardadas una granada de mano, un mortero e inclusive una vez encontré un proyectil de 155 en una casa. Es muy peligroso” concluyó Valdés.