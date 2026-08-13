Neuquén reclama una distribución más justa de los recursos de Vaca Muerta: "Nación se queda con más del doble"

La Municipalidad de Neuquén planteó la necesidad de revisar el esquema de distribución. Cuestionan que Nación dejó de financiar obras y programas.

Hay casi un año para que se defina quién será el sucesor de Gaido en la Municipalidad de Neuquén.

El secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén , Fernando Schpoliansky , planteó la necesidad de revisar el esquema de distribución de los recursos que genera Vaca Muerta y cuestionó la escasa participación que reciben la provincia y los municipios frente a los ingresos que percibe el Estado nacional.

“Por cada barril de petróleo que sale de Vaca Muerta, el Gobierno nacional se queda más del doble de lo que recibe la provincia de Neuquén y, en consecuencia, muchísimo más de lo que recibe la ciudad”, sostuvo Schpoliansky.

El funcionario explicó que el planteo surge de un informe elaborado por el equipo económico del Municipio de Neuquén, a partir de datos de la actividad hidrocarburífera y de la distribución de los recursos.

En este sentido, remarcó que el debate no cuestiona la importancia estratégica de Vaca Muerta, sino la manera en que se distribuye la renta que genera.

“Es cierto que tenemos Vaca Muerta, que es un recurso estratégico de nuestro país y de nuestra provincia, pero al momento de distribuir el beneficio, la renta, lo que se produce en Vaca Muerta, a nuestra provincia y a nuestra ciudad les queda bastante poco respecto de lo que queda en el ámbito nacional”, afirmó. Explicó que de cada 100 dólares que genera la actividad, el Estado nacional percibe alrededor de 27 dólares a través de retenciones e impuestos nacionales. Para Schpoliansky, esos recursos deberían tener una mayor contraprestación en las jurisdicciones productoras.

La situación, sostuvo, adquiere mayor relevancia porque Nación dejó de financiar obras y programas que anteriormente contaban con recursos nacionales. “Cuando tenés un gobierno nacional que tomó la decisión, por ejemplo, de no hacer un kilómetro de ruta en ningún lugar del país o ninguna obra pública, de alguna forma estás lesionando esa distribución que el Estado nacional antes tenía frente a provincias y municipios”, señaló.

En ese contexto, destacó que la Municipalidad de Neuquén sostiene obras, infraestructura y políticas públicas con recursos propios, producto del equilibrio de sus cuentas y del superávit corriente.

“Mientras el gobierno municipal reinvierte sus 0,6 dólares en obras para todos los barrios o políticas públicas como el boleto estudiantil gratuito, el gobierno nacional no invierte ni un peso de lo que recibe de Vaca Muerta ni a la ciudad, ni a la provincia, ni en obra pública nacional en la región”, afirmó.

Schpoliansky también cuestionó el esquema de costos de la energía eléctrica, al señalar que el recurso se produce en la región pero la estructura tarifaria incorpora costos de transporte que, según sostuvo, generan una distorsión.

Finalmente, consideró que la discusión sobre una distribución más equitativa debe darse a nivel nacional y mediante una ley del Congreso. “Si uno piensa en un país federal como el nuestro, donde el dueño del recurso son las provincias, uno podría pensar que la distribución debería ser un poco más justa hacia el dueño del recurso”, planteó.

El funcionario remarcó que el objetivo es abrir el debate para que Neuquén y sus municipios puedan recibir una mayor proporción de los recursos generados por el subsuelo neuquino, especialmente ante la perspectiva de un crecimiento aún mayor de Vaca Muerta en los próximos años.