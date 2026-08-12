Un investigador alertó sobre un posible terremoto en Chile: qué regiones podrían verse afectadas

El terremoto de 7,4 que azotó a Colombia reavivó las alertas. Esta no es la primera advertencia que hace el experto. Cuándo sucedería.

Esta no es la primera advertencia del brasileño respecto a un posible movimiento en el país vecino.

Colombia sufrió este lunes un terremoto de 7,4 de magnitud que dejó más de 200 muertos, cientos de heridos y el colapso de miles de edificios y viviendas. Esta situación hizo que expertos presten atención a otros países, principal Chile , donde según advierten algunos expertos, podría haber un sismo de magnitudes similares.

En las últimas horas, José Luis Tapia, jefe del departamento de analistas de la Red Geocientífica de Chile, explicó a CNN Chile que este temblor registrado el lunes en Colombia, y que ya dejó más de 200 muertos, no impactaría en la actividad sísmica del territorio , ya que los terremotos intraplaca "son más bien deficientes en traspasar tensiones a sus alrededores".

Aún así, en la más reciente transmisión del reconocido investigador brasileño, Aroldo Maciel, junto al profesor Raymond Rosa Ávila, analizaron las partículas subatómicas y la migración de energía desde México. Las cuales sugieren un evento de gran magnitud en los próximos días.

Maciel, conocido por sus particulares teorías en torno a la llamada "migración sísmica", analizó el movimiento telúrico colombiano y proyectó un posible escenario para territorio chileno en las próximas semanas.

Qué regiones de Chile podrían verse afectadas por un terremoto

Según reveló el investigador, el terremoto podría estar asociado a un "evento sísmico con retraso para la zona centro-norte" de Chile, para lo cual estableció una ventana de aproximadamente 45 días.

''Nosotros aguardamos un evento. De México hacia la región metro central de Chile, Coquimbo, Valparaíso'', indicó.

Esta no es la primera advertencia del brasileño respecto a un posible movimiento en el país vecino. En los últimos meses, Maciel sostuvo en reiteradas ocasiones que los grandes movimientos registrados en otros puntos de Sudamérica podrían tener, según su interpretación, algún tipo de repercusión posterior en suelo chileno.

En julio, tras el doble terremoto ocurrido en Venezuela, Maciel afirmó que esos eventos incrementaban la probabilidad de un movimiento de gran magnitud en las cercanías de Chile, llegando incluso a hablar de una ventana de entre 45 y 60 días para un eventual sismo en el sur del país.

Incluso, en aquel momento habló sobre la posibilidad de un fuerte movimiento en la región Metropolitana, que podría afectar a suelo argentino en la zona de San Juan.

Además de la situación en Chile, Maciel mencionó que la energía sigue activa en otras partes del mundo, incluyendo el Mediterráneo y Centroamérica, advirtiendo que "seguramente esto va a hacer daño todavía".

¿Cuál es el riesgo sísmico para Argentina?

Especialistas y organismos locales advierten que, si bien los eventos de los países vecinos pertenecen a contextos tectónicos diferentes, el territorio argentino mantiene áreas con alto potencial de actividad sísmica, en particular sobre la franja cordillerana del centro-oeste.

En este sentido, se reveló que Argentina podría tener un sismo de tal magnitud, pero aseguran que no habría correlación con los sucesos ocurridos en los países del Caribe.

El geólogo Eduardo Malagnino, en diálogo con LN+, explicó por qué esto no se podría vincular con un eventual movimiento sísmico en Argentina.

"La Placa oceánica de Nazca (al oeste de América del Sur) se mueve en dirección a la zona continental unos 7 centímetros por año y la placa continental se mueve 1,5 centímetros en el mismo período y en dirección contraria. La placa oceánica es más densa. Cuando chocan, se mete debajo de la placa continental. Al meterse debajo, provoca un rozamiento descomunal e irregular. Se junta mucha energía elástica y se produce todo ese movimiento", explicó.

Un mes atrás en diálogo con TN, el geólogo Andrés Folguera dijo que "es muy poco probable" un terremoto similar al de Venezuela en suelo argentino.

"Lo más probable es que una falla genere un terremoto de magnitud 7 o 6.5, 7 o 7.5, y eso ya va a ser muy destructivo. Hay fallas geológicas de ese tipo en San Juan, en Mendoza, en La Rioja, en Salta", explicó.