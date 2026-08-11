Terremoto en Colombia: encontraron a los dos argentinos que estaban desaparecidos tras el sismo

Se trata de Carlos Cáceres, de 69 años, y Carlos Ricchetti, de 56, quienes lograron comunicarse con sus familias luego de varias horas sin noticias.

Los dos argentinos que habían sido reportados como desaparecidos tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia, finalmente, fueron localizados con vida.

Carlos Cáceres, de 69 años , y Carlos Ricchetti, de 56 , lograron restablecer el contacto con sus familias este martes, después de varias horas de incertidumbre.

Ambos se encontraban en ciudades que sufrieron el impacto de los fuertes movimientos sísmicos que sacudieron al pais y que ya dejaron aleredeor de 200 personas fallecidas y más de 2.500 heridos.

Quiénes son los argentinos hallados con vida tras el terrmoto en Colombia

Uno de ellos es Carlos Cáceres, un sanjuanino de 69 años, que llevaba varias horas sin dar señales de vida desde la localidad de Dosquebradas, en Colombia. Mientras que, esta misma tarde, Carlos Ricchetti, 56 años, se logró comunicar con su hermana. El hombre estaba en la ciudad de Pereira y desde el sismo no sabían nada de él.

En cuanto a Cáceres, la noticia llegó alrededor de las 14.30 de este martes y puso fin a una búsqueda que había movilizado a familiares, medios y autoridades de la Cancillería argentina durante las últimas horas por la incertidumbre que tenían al no tener noticias sobre su estado.

Cómo se produjo el hallazgo

El hallazgo se produjo de manera casi fortuita. Una mujer que vive en la misma zona donde se encontraba Carlos salió del lugar en busca de señal telefónica y, al lograr conectarse, comenzó a recibir varios mensajes. Entre ellos había una fotografía del argentino junto con un pedido de ayuda: “Fíjate que hay un argentino que está perdido”, le dijeron. Ella lo ayudó. Al reconocerlo, la mujer decidió intervenir y colaboró para que pudieran localizarlo y restablecer el contacto con sus familiares.

La descripción coincidía con la zona donde ella vivía y, al ver la imagen, lo reconoció de inmediato. “Sí, lo conozco, es él, es él”, dijo, según contó Carla Cáceres, hija del hombre, en diálogo con Diario de Cuyo. Le dio su celular y así pudo comunicarse con su familia.

El hombre que es buscado por su familia tras el terremoto en Colombia tenía planificado retornar próximamente a San Juan.

Carla, en diálogo con la señal de noticias de TN, dijo que tenían confianza de poder encontrarlo con vida. “Teníamos mucha fe, sabíamos que lo íbamos a encontrar. Sabía la solidaridad del agente, sabía que me iban a poder acompañar y sabía que era la única forma de poder encontrarlo”, explicó.

Luego, pasó a explicar bien cómo son las condiciones en Dosquebradas, una pequeña ciudad del departamento colombiano de Risaralda y que está cerca de la ciudad de Pereira, de las más afectadas por el terremoto.

“El lugar en el que está todavía no hay luz, siguen sin electricidad. Lo contactamos gracias a alguien que vio el flyer y las noticias”, dijo.

“La espera fue eterna, pero logré hablar con él, lo pude ver, sé que está bien, él y su pareja. Tiene unos golpes en las piernas, en la espalda. La agencia de rescate todavía no pudo llegar al lugar. Él me dijo que no son golpes profundos, fueron más que nada por las caídas porque tembló mucho”, detalló Carla sobre el estado de Carlos Cáceres.

Carlos Ricchetti, por su parte, vive en Pereira y su familia estaba desesperada por saber de él. Roxana, su hermana, confirmó que minutos antes de las 18 de este martes se pudo comunicar con él.

“Desde el domingo a la noche que yo no sabía nada y el lunes cuando quise comunicarme ya no tuve más señal. Lo reporté y en un momento que pudieron me mandaron un audio y me avisaron que estaban todos reunidos y que estaban bien”, contó en TN.

“Ojalá todos puedan tener la suerte que tuve yo, que el Gobierno ayude a poder comunicarse de alguna forma. Es muy difícil, es una angustia enorme no saber de la persona. Yo tengo a mi mamá de 87 años. Desesperados, no saber nada es angustiante”, agregó.

“Hablé con la cuñada de mi hermano y hablé con él. No me contó muchos detalles, me dijo que cuando se restablezca la conexión me iba a contar bien cómo están y cómo vivieron la situación”, detalló.

“Estamos bien, más tranquilos. Mi hermano estaba en el barrio de La Victoria, en Pereira. Él y la familia están ahí, hace 24 años que vive allá. Está trabajando, es periodista”, agregó sobre la vida de Carlos Ricchietti en Colombia.